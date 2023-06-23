23.06.2023, 10:59
ВИДЕООПРОС | Знают ли жители Таллинна, почему на самом деле 23 июня - выходной день?
RusDelfi пообщался с жителями Таллинна и выяснил, знают ли они, какой праздник отмечают 23 июня и почему этот день отмечен в календаре красным цветом.
Для многих жителей Эстонии длинные выходные - это, в первую очередь, праздник Яанова дня или Jaanipäev.
Но 23 июня - это Праздник победы. В этот день в 1919-м году эстонские войска одержали победу над армией Прибалтийского ландесвера в ходе Освободительной войны. Начиная с 1934 года, в Эстонии отмечают День победы в Выннуском сражении (эст. Võidupüha).
Подробнее об истории праздника читайте в материале: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА | „Солнце вышло из меча и даровало нам победу!“ Как родился эстонский День победы?