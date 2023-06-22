Мнение
22.06.2023, 08:01

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА | „Солнце вышло из меча и даровало нам победу!“ Как родился эстонский День победы?

 
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений, историк
Эстонские солдаты шутливо позируют фотографу, показывая, как они „наподдали немецким баронам“ под Вынну (Цесисом)
Эстонские солдаты шутливо позируют фотографу, показывая, как они „наподдали немецким баронам“ под Вынну (Цесисом)
ФОТО: Filmiarhiiv

Эстонский День победы существенно отличается от Дня победы в России, основные ритуалы которого были разработаны при Леониде Брежневе и доведены до „совершенства“ при Путине. Эстонцы же понимают, что День победы может быть только один, и нет никакого смысла в том, чтобы каждый год разыгрывать его, устраивая пышное карнавальное шествие под „песни лихой годины“. Достаточно знать и помнить историю своей страны, сумевшей штыками отстоять независимость, пишет редактор рубрики мнений, историк Ольга Штраубе.

В свое время победа в битве под Цесисом (Вынну) летом 1919 года - важнейшей битве за независимость стран Балтии - была для эстонцев своего рода „победой с большой буквы“. Но следует понимать, что в то время в немецком населении в Эстонии и, в первую очередь в немецком дворянстве, эстонцы видели главного врага и угнетателя, под чьим ярмом страна находилась почти 700 лет. Эстонские и латвийские войска объединенными усилиями опрокинули немецкие вооруженные формирования и восстановили контроль над Цесисом. Любопытно, что версия наших южных соседей радикально отличается от эстонской и звучит примерно так: „Солнце вышло из меча и даровало нам победу!“ Впрочем, эстонцы особенно против такой интерпретации событий не возражают, ведь главное, что победа была достигнута. Эта победа привела к радикальной земельной реформе 1919 года, в результате которой немецкое дворянство в Эстонии было лишено всяческого имущества.

Примечательно, что в первые десятилетия независимости, в 1920-1940-х гг., Эстонская Республика настороженно присматривалась к местным немцам, подозревая в них „пятую колонну“, а Германию рассматривала как потенциальную угрозу своей государственной безопасности и суверенитету. Но все изменилось с началом советской оккупации в 1940 году, за которой последовал жестокий сталинский террор и июньская депортация 1941 года.

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