ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА | „Солнце вышло из меча и даровало нам победу!“ Как родился эстонский День победы?

В свое время победа в битве под Цесисом (Вынну) летом 1919 года - важнейшей битве за независимость стран Балтии - была для эстонцев своего рода „победой с большой буквы“. Но следует понимать, что в то время в немецком населении в Эстонии и, в первую очередь в немецком дворянстве, эстонцы видели главного врага и угнетателя, под чьим ярмом страна находилась почти 700 лет. Эстонские и латвийские войска объединенными усилиями опрокинули немецкие вооруженные формирования и восстановили контроль над Цесисом. Любопытно, что версия наших южных соседей радикально отличается от эстонской и звучит примерно так: „Солнце вышло из меча и даровало нам победу!“ Впрочем, эстонцы особенно против такой интерпретации событий не возражают, ведь главное, что победа была достигнута. Эта победа привела к радикальной земельной реформе 1919 года, в результате которой немецкое дворянство в Эстонии было лишено всяческого имущества.