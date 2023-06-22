Совет по прессе: RusDelfi нарушил добрые традиции журналистики

В статье говорится о конфликте, возникшем между клиентом, приехавшим в фирму по изготовлению надгробных памятников, и хозяином компании.

Сергей Молодцов пожаловался в Совет по прессе на то, что материал содержит ложь и клевету. Он отметил, что просил журналиста направить вопросы по электронной почте, но журналист этого не сделал.

Портал RusDelfi ответил Совету по прессе, что журналист сделал всё от него зависящее, чтобы проверить и установить связанные с конфликтом обстоятельства. Редакция пояснила, что в статье сделан акцент на то, что человек пришел в фирму приобрести надгробный памятник, но на него обрушилась брань, и он оказался жертвой агрессивного поведения.

Журналист позвонил заявителю, но ответивший на звонок мужчина не сказал, кто он. Затем журналист отправил электронное письмо, но, к сожалению, в адрес вкралась ошибка и письмо не дошло до адресата (заявителя). По мнению Delfi, статья не содержит ложной информации, так как заявитель сам подтверждает факт конфликта, и к тому же в распоряжении редакции имеется видео.

Совет по прессе решил, что RusDelfi нарушил пункт 4.2 Кодекса журналистской этики, который говорит, что в случае материала с изложением конфликта журналист должен заслушать все конфликтующие стороны; а также пункт 5.1, который предусматривает: если в адрес какого-либо лица выдвигаются серьезные обвинения, то ему должна быть предоставлена возможность для комментария в том же номере или передаче.

По мнению Совета по прессе, заявитель является стороной конфликта, и ему должны были дать слово для пояснений — что и почему произошло.

Совет по прессе рекомендует лицам, подающим жалобы, перед подачей жалобы обращаться в редакцию с желанием дать возражения или опровержение, потому что тогда есть возможность быстрее разрешить конфликт.