Возмущенный клиент о фирме, продающей памятники: хамы построили бизнес на чужом горе(12)
Жительница Таллинна Арина по совету знакомого обратилась в фирму по изготовлению надгробных памятников. В итоге ей нагрубили и написали на нее заявление в полицию. В истории разбирался RusDelfi.
„Мы пришли сюда с бедой, не картошку или телевизор покупать“
Происшествие случилось в середине марта на территории предприятия по изготовлению памятников.
„Мы просто заехали на территорию, увидели рабочего и поинтересовались у него, можно ли оформить заказ. Получив ответ, что здесь ничего не продают, мы собирались уехать, — вспоминает коллега Арины Родион. — Но тут рабочий увидел, что наша машина стоит на территории. И началось самое веселое“.
Рабочий, по словам несостоявшихся клиентов, закрыл ворота, чтобы машина не могла выехать.
„И стал вести себя крайне неприлично, — делится Арина. — К примеру, говорить „чего сюда приперлись“ и „сейчас я вашу машину на погрузчике разобью“. Мол, я — хозяин, что хочу, то сделаю“.