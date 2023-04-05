Возмущенный клиент о фирме, продающей памятники: хамы построили бизнес на чужом горе

„Мы пришли сюда с бедой, не картошку или телевизор покупать“

Происшествие случилось в середине марта на территории предприятия по изготовлению памятников.

„Мы просто заехали на территорию, увидели рабочего и поинтересовались у него, можно ли оформить заказ. Получив ответ, что здесь ничего не продают, мы собирались уехать, — вспоминает коллега Арины Родион. — Но тут рабочий увидел, что наша машина стоит на территории. И началось самое веселое“.

Рабочий, по словам несостоявшихся клиентов, закрыл ворота, чтобы машина не могла выехать.

„И стал вести себя крайне неприлично, — делится Арина. — К примеру, говорить „чего сюда приперлись“ и „сейчас я вашу машину на погрузчике разобью“. Мол, я — хозяин, что хочу, то сделаю“.

Редакция RusDelfi получила доступ к видео, где запечатлен конфликт. Мужчина в желтой куртке, предположительно рабочий предприятия, кричит на несостоявшихся клиентов, в том числе нецензурно, а также применяет физическую силу в отношении Родиона.