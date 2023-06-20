Каллас о легализации однополых браков: это решение ни у кого ничего не отнимает, но многим дает нечто очень важное

„У каждого должна быть возможность заключить брак с человеком, которого он любит и с которым хочет связать свою жизнь. Этим решением мы, наконец, присоединяемся к другим Северным странам и остальным демократическим государствам мира, где это право гарантировано“, — заявила премьер-министр Кая Каллас.

„Это решение, которое ни у кого ничего не отнимает, но многим дает нечто очень важное. Кроме этого, оно показывает, что наше общество заботливо и мы уважаем друг друга. Я горжусь Эстонией“.

„Равенство браков означает, что мы как общество больше считаемся друг с другом, и я искренне благодарна за то, что ЛГБТ+-сообщество проявляло все эти годы такое понимание и терпение“, — отметила в свою очередь министр социальной защиты Сигне Рийсало.

„Хотя речь во многом идет лишь о технических изменениях правового пространства, мы не можем игнорировать знаковость этих решений. Я надеюсь, что со временем и критики увидят, что от таких шагов мы выигрываем, а не проигрываем. Одинаковые права для всех — это нечто настолько элементарное, что эти дискуссии на самом деле относятся к раннему этапу восстановления независимости Эстонии. Я рада, что сегодня этот выбор был сделан во имя Эстонии, заботящейся обо всех и прогрессивной“, — сказала министр.

Во вторник, 20 июня, Рийгикогу принял увязанный с вопросом о доверии правительству закон, который закрепляет возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола с 1 января 2024 года. Парламент также принял прикладные акты Закона о совместном проживании. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

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