Историческое решение: в Эстонии узаконены однополые браки
Во вторник Рийгикогу принял увязанный с вопросом о доверии правительству закон, который закрепляет возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола с 1 января 2024 года. Парламент также принял прикладные акты Закона о совместном проживании.
За принятие законопроекта проголосовали 55 депутатов Рийгикогу и 34 – против.
„У каждого должна быть возможность вступить в брак с человеком, которого он любит и с которым хочет связать свою жизнь. Этим решением мы, наконец, подтверждаем свою принадлежность к Северным странам и другим демократическим государствам мира, в которых это право уже гарантировано“, - сказала премьер-министр Кая Каллас.
„Это решение, которое никого ничего не лишает, но многим дает нечто очень важное. Одновременно оно демонстрирует, что члены нашего общества заботятся друг о друге и уважают друг друга. Я горжусь Эстонией“, - подчеркнула она.
„Принцип равенства перед лицом брака придает нашему обществу дополнительный вес, и я искренне благодарна за то, что наше ЛГБТ-сообщество все эти годы проявляло такое понимание и терпение“, - отметила министр социальной защиты Сигне Рийсало.
„Хотя речь во многом идет о чисто технических изменениях в правовой сфере, мы не можем не отметить знаковость этих решений. Я надеюсь, что со временем и критики убедятся, что от этих шагов мы выиграли, а не проиграли. Единые права для всех – это нечто настолько элементарное, что дискуссия вокруг них по сути своей возвращает нас к первым годам после восстановления независимости. Я рада, что сегодня этот выбор в пользу заботящейся обо всех и прогрессивной Эстонии наконец был сделан“, - сказала министр.
Пакет поправок к закону о семье и еще 85 законам включает в себя также прикладные акты к закону о совместной жизни.
Помимо брака у людей в будущем также сохранится возможность заключить договор о совместной жизни. Договор гарантирует зарегистрированным сожителям право принимать решения касательно друг друга и при необходимости получать пособия и компенсации. Парам, заключившим договор о совместной жизни, будет обеспечена возможность перейти к браку в упрощенном порядке.
Благодаря браку и зарегистрированной совместной жизни у пар возникают права и обязанности, которые не распространяются на пары, состоящие в свободных отношениях. В основном они связаны с получением пособий, имуществом, жильем и наследованием. Например, в случае смерти зарегистрированного партнера или супруга это поможет избежать ситуации, когда при отсутствии завещания у оставшегося партнера не будет права наследовать, и все имущество автоматически отойдет родственникам умершего.
Также помощь супруга или партнера будет использоваться для того, чтобы выяснить волю другого партнера или супруга, если тот находится без сознания или не способен выразить свои желания, при принятии решений о согласии или отказе от лечения.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Поправки, которые нужны для внесения в регистр заключенных в период 01.01.2016 - 31.12.2023 договоров о совместном проживании, вступят в силу с 1 октября 2023 года.
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