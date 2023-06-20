Историческое решение: в Эстонии узаконены однополые браки

За принятие законопроекта проголосовали 55 депутатов Рийгикогу и 34 – против.

„У каждого должна быть возможность вступить в брак с человеком, которого он любит и с которым хочет связать свою жизнь. Этим решением мы, наконец, подтверждаем свою принадлежность к Северным странам и другим демократическим государствам мира, в которых это право уже гарантировано“, - сказала премьер-министр Кая Каллас.

„Это решение, которое никого ничего не лишает, но многим дает нечто очень важное. Одновременно оно демонстрирует, что члены нашего общества заботятся друг о друге и уважают друг друга. Я горжусь Эстонией“, - подчеркнула она.

„Принцип равенства перед лицом брака придает нашему обществу дополнительный вес, и я искренне благодарна за то, что наше ЛГБТ-сообщество все эти годы проявляло такое понимание и терпение“, - отметила министр социальной защиты Сигне Рийсало.

„Хотя речь во многом идет о чисто технических изменениях в правовой сфере, мы не можем не отметить знаковость этих решений. Я надеюсь, что со временем и критики убедятся, что от этих шагов мы выиграли, а не проиграли. Единые права для всех – это нечто настолько элементарное, что дискуссия вокруг них по сути своей возвращает нас к первым годам после восстановления независимости. Я рада, что сегодня этот выбор в пользу заботящейся обо всех и прогрессивной Эстонии наконец был сделан“, - сказала министр.

Пакет поправок к закону о семье и еще 85 законам включает в себя также прикладные акты к закону о совместной жизни.

Помимо брака у людей в будущем также сохранится возможность заключить договор о совместной жизни. Договор гарантирует зарегистрированным сожителям право принимать решения касательно друг друга и при необходимости получать пособия и компенсации. Парам, заключившим договор о совместной жизни, будет обеспечена возможность перейти к браку в упрощенном порядке.