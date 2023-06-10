ВИДЕООПРОС RUSDELFI | Участники Радужного шествия в Таллинне: „это не только про ЛГБТ-людей, это про всех. Про любовь“

„Мы пришли поддержать меньшинство, которое у нас в Эстонии. Мы добиваемся того, чтобы у всех были равные права и возможности“, — говорили участники опроса.

„Пришли праздновать любовь! Мы пришли говорить про нас. Про нашу жизнь, нашу любовь, наше счастье. Это не только про ЛГБТ-людей, это про всех. Про любовь“.

„Для меня такое мероприятие — вся жизнь, — делится участница опроса. — Праздник много значит для всех нас. Мы можем прийти и выглядеть как угодно. Быть собой“.

Журналисту RusDelfi удалось задать пару вопросов и Эдуарду Одинцу, который тоже пришел на мероприятие.

„Я пришел поддержать право представителей ЛГБТ-сообщества на совместное проживание, право на брак“, - сказал политик.

Некоторые участники опроса подготовили специальные наряды и аксессуары. „Мы специально ходили по магазинам, хотели быть радужными“.

„Очень рада, что сюда попала, потому что очень классно, очень много людей таких же, как и мы“.

Подробности на видео!

Фотографии с парада смотрите ЗДЕСЬ.

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