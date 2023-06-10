ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | „Гомофобия должна уйти в прошлое“. Улицы Таллинна окрасились в цвета радужного флага. Люди со всей Европы собрались на Baltic Pride 2023!
После долгого перерыва Эстония вновь принимает у себя Baltic Pride, который привлек в страну ЛГБТ-туристов со всей Европы. Как проходит „радужное событие“, следите вместе с RusDelfi!
Участники собрались на улице Харью в 13:00 и проследовали на Рявала пст на фестиваль городского пространства, где состоится концерт-пикник-пати. Вечер продолжится в ЛГБТ-френдли баре Sveta.
На параде были замечены участники из Финляндия , Латвии , Литвы, Польши, Украины, Канады, Швеции, Норвегии.
Смотрите видео!
В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сказали RusDelfi, что полиция обеспечивает безопасность большими силами. „Как и во время любого крупного мероприятия, во время сегодняшнего шествия Baltic Pride сотрудники полиции находятся на улицах и дорогах усиленным составом, чтобы мероприятие прошло безопасно для всех“, - отметили в полиции.
На вопрос о том, сколько, по их оценкам, людей принимает участие в мероприятии, в PPA ответили, что более точно могут подсчитать организаторы, но „согласно визуальной оценке, похоже, что участников больше, чем ожидалось“.
Начало парада:
„По большому счету прайд — это всегда то событие, во время которого люди из ЛГБТ+ сообщества могут чувствовать себя свободно и не бояться осуждения со стороны, — рассказывает RusDelfi активист Q-Space Даниил Куракин. — Еще это - возможность заявить о себе, о том, что мы все еще здесь, живем с вами, являемся частью нашего большого сообщества и никуда не денемся. Через прайд мы требуем равных прав и равного отношения к себе. Прайд - это праздник гордости, в первую очередь за то, кто ты есть. И повод для гетеросексуальных людей присоединиться и поддержать своих друзей, коллег, сыновей, дочерей. Это праздник принятия себя и посыл всем остальным, что гомофобия должна уйти в прошлое. Для Таллинна был большой перерыв, длинною в шесть лет, и, конечно все, все ждали прайд-шествие с воодушевлением. Это особенно ощущается на фоне принятия закона о равенстве браков, который, мы все надеемся, все-таки будет принят. Это будет большим событием, которое в истории навсегда отпечатается как главная победа ЛГБТ+ сообщества в борьбе за свои права. Все события этой недели пропитаны этим воодушевлением, это буквально то, чего ждут люди и что некоторые уже празднуют на прайде, потому что препятствий для законопроекта практически нет“.
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