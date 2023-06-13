От Англии до Армении: как эстонские футболисты играли в европейских чемпионатах

Центральный защитник Андреас Вахер (19 лет), перешедший зимой из итальянского СПАЛ во „Фрайбург“, сыграл 5 матчей (1 гол, 1 желтая карточка) за команду U19, которая заняла 14-е место в своей зоне юношеской Бундеслиги.

Лидер обороны сборной Эстонии пришёл в „Санкт-Паули“ зимой в аренду из „Цюриха“. В то время гамбургский клуб боролся за выживание в лиге, но после зимнего перерыва выдал впечатляющую 10-матчевую победную серию и в какой-то момент даже претендовал 3-е место, дающее право на стыковые игры на повышение. Метс играл регулярно - 17 матчей (все без замен, 4 желтые карточки) и оставил хорошее впечатление, даже несмотря на курьезный автогол в игре против „Падерборна“. „Санкт-Паули“ решил выкупить контракт Метса, следующий сезон он начнет в Гамбурге уже как принадлежащий клубу футболист.

Молодой защитник пару раз привлекался к тренировкам с главной командой, но даже в заявку ни разу не попал. За команду U21 он провел лишь 5 матчей, получил 1 желтую карточку. Контракт Максима кончается этим летом, пока не было сообщений о его продлении.

У Хейна контракт до 2025 года, но его перспективы в „Арсенале“ пока выглядят туманно.

Голкипер сборной Эстонии в этом сезоне наконец дебютировал за главную команду „канониров“ - 9 ноября 2022 года в матче Кубка лиги против „Брайтона“. К сожалению, первый блин вышел комом: „Арсенал“ проиграл 1:3 и выбыл из турнира. Как минимум первый гол был на совести эстонского вратаря: он споткнулся, не успел выйти на перехват и вынужден был сбить Дэнни Уэлбека, который затем уверенно реализовал пенальти. В Премьер-лиге весь сезон у „Арсенала“ без замен играл Аарон Рамсдейл, его дублером был американец Мэтт Тёрнер, Хейн лишь раз попал в заявку (в октябре, в игре против „Ноттингема“). При этом за команду U21 эстонец тоже играл немного: 2 матча (3 пропущенных гола) в лиге и 2 матча (1 пропущенный гол) в Кубке лиги.

Воспитанник „Флоры“ регулярно попадал в заявку главной команды „Утрехта“ и 5 раз выходил на замену (всего отыграл 109 минут), не отметившись в протоколе. За дубль „Утрехта“, который занял последнее 20-е место в Первом дивизионе, Шейн выходил регулярно: 22 матча (все со старта, 4 желтые карточки). Контракт Шейна действует до 2025 года.

Сразу несколько эстонцев играли за молодежные команды известных клубов. Форвард Оливер Юргенс (20 лет) сыграл 21 матч в турнире молодежных команд - Примавере (5 голов + 5 ассистов), команда заняла 2-е место в регулярном чемпионате, но в плей-офф уступила „Фиорентине“. Опорный полузащитник Мартин Веткал (19 лет) регулярно выступал за команду U19 столичной „Ромы“: 23 матча, 1 гол, 4 желтые карточки. Команда заняла 6-е место в регулярном сезоне Примаверы, в плей-офф уступила „Фиорентине“. Центральный защитник Робин Кейн (19 лет) на старте сезоне провел 7 игр (1 желтая карточка) за молодежный „Лацио“, но потом потерял место в составе. Команда выиграла свою группу во 2-м дивизионе Примаверы. Сын знаменитого эстонского вратаря Даниил Парейко (18 лет), тоже играющий на позиции голкипера, сыграл 11 матчей (пропустил 23 гола) команду U18 СПАЛ. Она заняла 2 место в Серии „В“ в своей возрастной категории и заработала повышение. В активе опорника Имре Картау (17 лет) 17 матчей (2 желтые карточки) за команду U18 „Венеции“. Она заняла последнее 10-е место в своей группе Серии „В“ в соответствующем возрасте. В осенней части за команду U19 СПАЛ 12 матчей (1 желтая карточка) провел центральный защитник Андреас Вахер (19 лет), зимой перешедший во „Фрайбург“.

Уроженец Нарвы, играющий в Италии уже 5 лет, наконец стал регулярно выходить за СПАЛ, проведя 23 матча (2 желтые карточки, при этом в стартовый состав он попадал лишь 6 раз) в лиге и 1 в Кубке. К сожалению, команда из Феррары провалила сезон, заняв предпоследнее место в таблице и вылетев в Серию „С“. Контракт Тунёва заканчивается этим летом. О его будущем пока новостей не было.

Уроженец Нарвы был в клубе, скорее, игроком ротации: 26 игр (13 в старте, 2 гола, 3 ассиста, 3 желтые карточки) в лиге, 7 игр (все - выходы на замену, 2 гола) в Лиге Европы и Лиге конференций. „Словацко“ хорошо начал сезон, претендуя даже на медали, но в итоге остался пятым и пролетел мимо еврокубков. Контракт Синявского действует до 2025 года.

Метс провел за „Цюрих“ первую половину сезона: 13 матчей в лиге (9 в стартовом составе, 1 желтая карточка), 6 (3 в стартовом составе, 1 желтая карточка) в Лиге Европы. Зимой ушел в аренду в немецкий „Санкт-Паули“.

Рооснупп уехал на Балканы зимой в аренду из „Левадии“. За „Напредак“ он провел 12 матчей (1 ассист, 1 желтая карточка), но лишь 2 из них - в стартовом составе. 6 июня стало известно о расторжении контракта по взаимному согласию.

Палуметс, уехавший в Бельгию в сентябре, после неплохих игр в еврокубках за „Пайде“, лишь 3 раза выходил на замену за главную команду (44 минуты, без результативных действий). Зато на его счету 2 гола в 3 матчах за дубль „Зюльте-Варегема“, играющий в 4-м бельгийском дивизионе. Контракт Палуметса действует до 2025 года, возможно, во 2-м дивизионе, куда вылетел „Зюльте-Варегем“, у него будет больше шансов проявить себя.

Айнсалу, уехавший в Нидерланды прошлым летом из „Левадии“, начал сезон в основе нового клуба, но с октября чаще оказывался в числе запасных. В итоге, в январе контракт был расторгнут по взаимному согласию, и хавбек как свободный агент вернулся в „Левадию“. За „Телстар“ на его счету 12 матчей (5 со старта, 1 гол).

Кипр

Тристан Коскор - „Пейя-2014“ (Пейя), 6 место во Втором дивизионе

Нападающий, 27 лет

Коскор не смог проявить себя в кипрском втором дивизионе. В первых трех турах выходил в старте, но, не отметившись результативными, действиями, был переведен в запас. Всего на его счету 11 игр (310 минут), без голов и ассистов. Зимой он вернулся на родину, в нарвский „Транс“.

Польша

Рауно Саппинен - „Пяст“ (Гливице) - 5 место в Экстраклассе / „Сталь“ (Мелец) - 11 место в Экстраклассе

Нападающий, 27 лет

В осенней части сезона Саппинен наконец смог открыть счет голам за „Пяст“ (в октябре, в матче против „Погони“), но играл нерегулярно: 11 матчей, лишь 5 из них - со старта. Закономерно, зимой он ушел в аренду в более скромную „Сталь“ из Мелеца, в которой играл почаще: 14 матчей (11 в старте), 3 гола, 1 желтая карточка. Контракт с „Пястом“ у Саппинена до 2025 года, о его будущем пока новостей не было.

Богдан Ващук - „Сталь“ (Мелец), 11 место в Экстраклассе

Атакующий полузащитник, 27 лет

Ващук начал за здравие, забив в августе в кубковой игре против ЛКС, но дальше сезон не задался: он лишь 5 раз выходил на поле в чемпионате (2 в старте), не отметившись в протоколе. Зимой последовала закономерная смена команды: отъезд в ирландский „Слайго Роверс“.

Матвей Игонен - „Подбескидзье“ (Бельско-Бяла), 7 место в Первой лиге

Вратарь, 26 лет

Эстонский вратарь был твердым первым номером в своем клубе: 29 матчей (все со старта), в которых пропустил 37 голов и 8 раз сохранял ворота сухими. Контракт Игонена кончается этим летим, пока неизвестно, будет ли он продлен.

Артур Пикк - „Одра“ (Ополе), 15 место в Первой лиге

Левый защитник, 30 лет

Пикк уехал в Польшу зимой из „Левадии“ и завоевал в „Одре“ твердое место в основе: 11 матчей (все со старта), 1 гол, 1 ассист, 1 желтая карточка. Команда из небольшого городка на юге Силезии смогла остаться в Первой лиге. Контракт Пикка действует еще год.

Роберт Кирсс - „Сандецья“ (Новы-Сонч), 18 место в Первой лиге

Нападающий, 28 лет