Впервые вместе на публике! Анетт Контавейт и футболист Брент Леписту больше не скрывают своих отношений
Теннисистка Анетт Контавейт и футболист Брент Леписту, которые ранее только делились фотографиями своего счастья в социальных сетях, наконец-то появились вместе на публике. Отношения пары завязались еще в начале весны и, кажется, со временем только крепнут.
В понедельник в телебашне был организован банкет для теннисисток, участвующих в таллиннском турнире WTA, на котором также присутствовали Анетт Контавейт (26 лет) и ее бойфренд футболист Брент Леписту (29 лет). Анетт, 3-я теннисистка в рейтинге WTA, и Брент, капитан таллиннской команды FCI Levadia, прибыли к телебашне на элегантном новом Porsche Panamera. Анетт получила мощную четырехколесную красавицу от Porsche Estonia с двигателем объемом 2,9 литра и мощностью почти 250 киловатт только в июле.