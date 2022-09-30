Впервые вместе на публике! Анетт Контавейт и футболист Брент Леписту больше не скрывают своих отношений

В понедельник в телебашне был организован банкет для теннисисток, участвующих в таллиннском турнире WTA, на котором также присутствовали Анетт Контавейт (26 лет) и ее бойфренд футболист Брент Леписту (29 лет). Анетт, 3-я теннисистка в рейтинге WTA, и Брент, капитан таллиннской команды FCI Levadia, прибыли к телебашне на элегантном новом Porsche Panamera. Анетт получила мощную четырехколесную красавицу от Porsche Estonia с двигателем объемом 2,9 литра и мощностью почти 250 киловатт только в июле.

Кстати, людям, далеким от футбола, Брент стал знаком именно благодаря Porsche. Прошлым летом, когда Брент был на заправке Olerex, он заметил двух молодых ребят, бросающих яйца в его Porsche Panamera. Один из лидеров „Левадии“ , которого еще называют маэстро полузащиты, поймал мальчишек и заставил мыть машину. Во время мойки он снял видео с мальчиками, которое выложил в интернет, в качестве предупреждения всем, кто когда либо еще захочет закидать его машину яйцами.