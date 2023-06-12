ВИДЕО | Брент Леписту вернулся в „Левадию“

Леписту выступал за „Ливадию“ с 2019 по 2022 год. В январе 2023 года Леписту перешел из „Левадии“ в клуб высшей лиги чемпионата Румынии „Миовени“, которая завершила сезон на последнем месте и отправилась в низший дивизион.

По словам Брента Леписту, он счастлив вернуться в „Левадию“. „Я счастлив снова присоединиться к „Левадии“. Я вернулся, чтобы помочь команде достичь ее целей. Я был в курсе деятельности команды и хочу дополнить ее своими навыками и опытом. Я верю, что вместе мы будем еще более сплоченными и сильными. Vamos Левадия!“, — говорится в сообщении.

Президент клуба Виктор Левада поприветствовал Брента на родине. „Он принесет в команду большой опыт и повысит конкуренцию, что хорошо для команды. Желаю Бренту и всей команде больших успехов в достижении поставленных целей“, — сказал президент „Левадии“.

Леписту является воспитанником таллиннской „Флоры“. За свою карьеру он выступал в различных командах клубной системы до 2017 года. В 2015-м и 2017-м в составе „Флоры“ стал чемпионом Эстонии. В 2017 году Леписту был капитаном „Флоры“. Затем полузащитник уехал играть за границу, где выступал за в норвежский „Кристиансунне“ и финский „Лахти“.

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