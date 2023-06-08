Можно ли заработать уборщиком, присоединившись к платформе по типу Bolt? Основатели WiseClean: Стоит рассчитывать только на подработку

Много ли изменилось за эти три месяца работы платформы?

„Мы провели с пользователями огромное количество интервью, поняли, кто они, как они нас находят, что ценят в нашем продукте, а также получили много идей для улучшения, которые постепенно внедряем в наш продукт. Единственный способ сделать успешный продукт - слушать своего пользователя“, - еще раз подчеркивает он.

Влад Белопольский говорит, что к настоящему времени платформа вышла на уровень порядка 120 уборок в месяц, сотрудничает с ней сейчас десять уборщиков (клинеров). „Растем, слушая своих клиентов“, - говорит Белопольский, объясняя, что, как и любой стартап, WiseClean очень внимательно и скрупулезно собирает обратную связь о своем продукте от своих пользователей.

Коротко напомним, что WiseClean (как можно догадаться по названию) - эстонский стартап в сфере уборки. Пользоваться платформой очень удобно: нужно скачать приложение, верифицироваться с помощью номера телефона, а затем сделать всего три шага, чтобы, выбрав удобное для себя время и день (уборку можно заказать за два дня), получив цену и оплатив услугу, расслабиться и выиграть несколько часов, которые пришлось бы потратить на уборку своей квартиры, доверив это дело специалистам. Уборка однокомнатной квартиры обойдется заказчику в 39 евро, трехкомнатной - 59. Все цены прозрачны, и приложение позволяет буквально „конструировать“ заказ, добавляя или убирая определенные опции.

Но в этот раз в фокус нашего внимания попал вопрос вербовки персонал а, риски клиент ов, сложности, возникающие в процессе работы на подобных платформах. Вопросы эти не возникли из воздуха, они накопились от людей, которые в связи с подорожанием жизни ищут возможность подработки или даже варианта с основной занятостью. RusDelfi попросил основателей WiseClean Влада Белопольского и Петера Зашева подробнее рассказать о принципах работы на таких платформах, о том, с кем они готовы или не готовы сотрудничать и о том, насколько защищены как клиенты (и их имущество), так и работники платформы.

„Это значит, что, если вы, не дай бог, брызнете не той жидкостью для очистки на какой-то прибор бытовой техники, то наша страховка покроет ущерб, причиненный клинером.“, - говорит Зашев.

Важно отметить, что, несмотря на то, что платформа не работодатель в классическом смысле, и клиент, и исполнитель заказа довольно хорошо защищены.

Петер Зашев объясняет, что платформа работает по принципу предоставления людям дополнительного заработка. Он подчеркивает, что быть местом для подработки - это тот золотой стандарт, к которому WiseClean и стремится. „Наши работники - это и студенты, и домохозяйки, и люди, у которых есть свободное время, которые хотели бы повысить уровень своего дохода. Словом, платформа - это возможность гибко использовать свое время на благо бюджету“.

Мы стараемся балансировать спрос и предложение чтобы по максимуму загрузить клинера в те свободные дни, когда он готов к работе. Но конечно, это не может работать как часы, потому что спрос на любые услуги цикличен“, - говорит Влад Белопольский.

„Мы помогаем клинеру находить клиентов, проводить платежи, поддерживаем своими регламентами, своим оборудованием и инвентарем, технической поддержкой, решением проблем с клиентами, если такие возникают, страховкой, ответами на вопросы. В нашем видении клиентами являются обе стороны - и клинеры, и заказчики. И мы обеспечиваем удовлетворенность результатом каждой из сторон.

Влад Белопольский и Петер Зашев объясняют, что их стартап - классическая платформа, на которой подрядчики - физические лица или небольшие клининговые компании - выполняют заказы клиентов, которых находит WiseClean, являясь, проще говоря, коммерческим агентом.

„Некоторые изменения, конечно, произошли, но не в концепции-наш продукт отлично подходит для рынка. Но за счет опыта выявили некоторые особенности, например, внедрили несколько улучшений, которые позволяют понять сложность заказа. Уборка - комплексный вопрос и есть большие отличия между уборкой, которая делается раз в неделю, и уборкой, когда люди арендовали квартиру и хотят вернуть ее хозяину в „первозданном“ виде. Понятно, что это заказы разной степени сложности.

Влад Белопольский добавляет, что на платформе удобно работать и небольшим клининговым фирмам, которые хотят „добрать“ заказов.

Возникают ли конфликты при вербовке персонала или в ходе работы и как WiseClean их решает?

Влад Белопольский признается, что такое случается, но в их случае процент стремится к нулю (менее 2% от всех заказов могут быть „проблемными“)

„Мы тщательно следим за качеством - работает система отзывов и рейтингов, общение с клиентами, реакция на любое сообщение клиента, мы подключаем внутреннее расследование в случае, если клиент чем-то недоволен“, - говорит Влад Белопольский, который однако напоминает, что мы все люди, и человеческий фактор никто не отменял. „Клинеры - не роботы, они живые люди. У клинера может быть просто плохой день и из-за этого он может не справиться с заказом. У нас было несколько таких историй. Но в таком случае очень важным становится то, способен ли клинер воспринимать конструктивную критику и с ее помощью улучшать качество своей работы“.

Влад говорит, что если клиент чем-то недоволен, то служба поддержки WiseClean возьмет на себя общение с клиентом и найдет способ решить проблему, например пришлет другого клинера, который устранит недостатки и т.д..

„Мы это умеем, эти механизмы у нас отработаны. Но мы просим наших клинеров объективно реагировать на обратную связь. Если клинер воспринимает отрицательную обратную связь как личное оскорбление и начинает на это высказывать негатив по отношению к клиенту, то нам с ним не по пути“, - говорит Влад.

Как снизить риски клиента и понять, что человек не подходит для работы на платформе?