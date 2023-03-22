Стартап WiseClean: уборка квартиры менее чем за 40 евро, заказ клининговых услуг в три клика и помощь украинцам

Несмотря на то, что WiseClean сотрудничает с независимыми исполнителями, все они проходят верификацию и обучение, кроме того, платформа контролирует качество уборки. Влад Белопольский объясняет, что все работы, выполняемые через платформу WiseClean, застрахованы, так что клиентам не нужно беспокоиться о случайных повреждениях имущества.

„Наше ценообразование прозрачное, клиент сразу видит цену в процессе формирования заказа, а саму уборку можно „собирать“ как конструктор, добавляя к базовой уборке отдельные опции - например, мытье окон, микроволновки, духовки, холодильника и т.д. И в конце формирования заказа клиенту выставляется финальный счет, который он сразу же и оплачивает“.

Ценообразование прозрачное, оно не зависит от метража квартиры, а только от количества жилых и ванных комнат. Минимальная стоимость уборки (однокомнатная квартира с одной ванной) - 39 евро.

Пользоваться платформой очень удобно: нужно скачать приложение, верифицироваться с помощью номера телефона, а затем сделать всего три шага, чтобы, выбрав удобное для себя время и день (уборку можно заказать за два дня), получив цену и оплатив услугу, расслабиться и выиграть несколько часов, которые пришлось бы потратить на уборку своей квартиры, доверив это дело специалистам.

„Вас либо просят делать заказ за две недели, либо у фирмы нет возможности приехать убрать квартиру в то время, которое нужно клиент у, либо за удобное для клиента время берется доплата, либо и вовсе сперва предлагают визит менеджера для того, чтобы, грубо говоря, оценить толщину жира на плите и после этого озвучить ценовое предложение. Нет, так не годится, подумал я, проанализировал рынок, нашел единомышленников и запустил приложение , призванное максимально упростить заказ клининговых услуг“, - рассказал Влад Белопольский.

Как и многие стартапы, WiseClean родился в момент, когда стало понятно, что заказать уборку квартиры не очень просто.

Приложение работает с октября, и за 5 месяцев на платформе WiseClean пользователи зарегистрировали более 700 аккаунтов, клинеры выполняют более 15 уборок в неделю.

„Наш месячный оборот составляет более 3000 евро, - рассказывает Белопольский. - Мы, как любой стартап, постоянно дорабатываем свой продукт, примерно раз в две недели публикуя очередное обновление с улучшениями, тестируем гипотезы и т. д. Мы растем в среднем на 20% от недели к недели и по выручке, и по количеству заказов“.

Пока WiseClean оказывает услуги только жителям столицы, но в ближайших планах - расширение на Тарту и, возможно, Нарву. „Наша цель - к концу года достигнуть оборота в 20 000 евро и подготовиться к выходу на большие рынки. Следующие цели, которые мы себе наметили, - Лиссабон и Барселона. Это будет уже в следующем году“, - делится планами основатель стартапа.

„Зеленая“ идея и социальная ответственность

Любопытный факт: клинеры, работающие на платформе WiseClean, по большей части перемещаются на общественном транспорте. „Потому что мы выдаем инвентарь в удобной сумке на колесах. Наша идея в том, чтобы клинер мог обходиться без автомобиля. Во-первых, так мы уменьшаем наш углеродный след, во-вторых, мы максимально снижаем барьер для тех, кто приступает к работе. В отличие от других платформ, клинеру, чтобы начать у нас работать, не требуется никаких технических средств“, - рассказал Влад Белопольский.

Еще одна особенность WiseClean: более 80% работников - граждане Украины.

„Это одна из идей, почему я решил запустить данный стартап: социальная ответственность, помощь людям, пострадавшим от войны, так мы помогаем им получать достойный дополнительный доход. Это не значит, что другие не могут работать у нас, конечно могут, у нас нет никаких ограничений, но в связи с тем, как мы размещаем наши объявления по набору работников, в основном к нам приходят люди из Украины.