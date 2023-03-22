Стартап WiseClean: уборка квартиры менее чем за 40 евро, заказ клининговых услуг в три клика и помощь украинцам(11)
Основатель стартапа WiseClean и участник программы стартап-инкубатора Технополя Влад Белопольский вместе со своим партнером Петером Зашевым не только сделал клининговые услуги максимально доступными для любого жителя Таллинна, но и помогает бежавшим от войны гражданам Украины достойно зарабатывать. Кроме того, стартап успешно привлекает инвестиции прямо сейчас.
Как и многие стартапы, WiseClean родился в момент, когда стало понятно, что заказать уборку квартиры не очень просто.
Попытался сделать это и Влад, который схватился за голову от того, насколько процесс оказался сложным.
„Вас либо просят делать заказ за две недели, либо у фирмы нет возможности приехать убрать квартиру в то время, которое нужно клиенту, либо за удобное для клиента время берется доплата, либо и вовсе сперва предлагают визит менеджера для того, чтобы, грубо говоря, оценить толщину жира на плите и после этого озвучить ценовое предложение. Нет, так не годится, подумал я, проанализировал рынок, нашел единомышленников и запустил приложение, призванное максимально упростить заказ клининговых услуг“, - рассказал Влад Белопольский.
Пользоваться платформой очень удобно: нужно скачать приложение, верифицироваться с помощью номера телефона, а затем сделать всего три шага, чтобы, выбрав удобное для себя время и день (уборку можно заказать за два дня), получив цену и оплатив услугу, расслабиться и выиграть несколько часов, которые пришлось бы потратить на уборку своей квартиры, доверив это дело специалистам.
Ценообразование прозрачное, оно не зависит от метража квартиры, а только от количества жилых и ванных комнат. Минимальная стоимость уборки (однокомнатная квартира с одной ванной) - 39 евро.
При заказе регулярной уборки предусмотрены скидки.
„Наше ценообразование прозрачное, клиент сразу видит цену в процессе формирования заказа, а саму уборку можно „собирать“ как конструктор, добавляя к базовой уборке отдельные опции - например, мытье окон, микроволновки, духовки, холодильника и т.д. И в конце формирования заказа клиенту выставляется финальный счет, который он сразу же и оплачивает“.
Основные пользователи WiseClean - частные лица. Важно учитывать, что проект не занимается запущенными квартирами, предлагая только услугу поддерживающей уборки.
Несмотря на то, что WiseClean сотрудничает с независимыми исполнителями, все они проходят верификацию и обучение, кроме того, платформа контролирует качество уборки. Влад Белопольский объясняет, что все работы, выполняемые через платформу WiseClean, застрахованы, так что клиентам не нужно беспокоиться о случайных повреждениях имущества.
Приложение работает с октября, и за 5 месяцев на платформе WiseClean пользователи зарегистрировали более 700 аккаунтов, клинеры выполняют более 15 уборок в неделю.
„Наш месячный оборот составляет более 3000 евро, - рассказывает Белопольский. - Мы, как любой стартап, постоянно дорабатываем свой продукт, примерно раз в две недели публикуя очередное обновление с улучшениями, тестируем гипотезы и т. д. Мы растем в среднем на 20% от недели к недели и по выручке, и по количеству заказов“.
Пока WiseClean оказывает услуги только жителям столицы, но в ближайших планах - расширение на Тарту и, возможно, Нарву. „Наша цель - к концу года достигнуть оборота в 20 000 евро и подготовиться к выходу на большие рынки. Следующие цели, которые мы себе наметили, - Лиссабон и Барселона. Это будет уже в следующем году“, - делится планами основатель стартапа.
„Зеленая“ идея и социальная ответственность
Любопытный факт: клинеры, работающие на платформе WiseClean, по большей части перемещаются на общественном транспорте. „Потому что мы выдаем инвентарь в удобной сумке на колесах. Наша идея в том, чтобы клинер мог обходиться без автомобиля. Во-первых, так мы уменьшаем наш углеродный след, во-вторых, мы максимально снижаем барьер для тех, кто приступает к работе. В отличие от других платформ, клинеру, чтобы начать у нас работать, не требуется никаких технических средств“, - рассказал Влад Белопольский.
Еще одна особенность WiseClean: более 80% работников - граждане Украины.
„Это одна из идей, почему я решил запустить данный стартап: социальная ответственность, помощь людям, пострадавшим от войны, так мы помогаем им получать достойный дополнительный доход. Это не значит, что другие не могут работать у нас, конечно могут, у нас нет никаких ограничений, но в связи с тем, как мы размещаем наши объявления по набору работников, в основном к нам приходят люди из Украины.
При запуске платформы одним из главных вызовов для нас стал языковой барьер между клиентом и клинером. Мы нашли решение - мы сделали так, чтобы задача клинера не включала в себя общение с клиентом. Все заказы делаются через наше приложение, и все детали и особенности заказа обсуждаются с нашей технической поддержкой на эстонском или английском языках. Клинер же сосредотачивается только на уборке.
Мы убедились, что такой подход действительно работает, и наши клиенты довольны им. Однако мы всегда приветствуем, когда наши клинеры владеют эстонским и другими языками, и с удовольствием сотрудничаем с такими специалистами“.
Как уже было сказано выше, к основателю платформы Владу Белопольскому присоединился его друг и профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.
„Петер стал первым инвестором нашей компании, и кроме нас двоих в нашем стартапе есть еще группа консультантов. Мы планируем расширить команду, подготовить продукт и технологию к масштабированию и запуску на больших рынках. Для этого мы сейчас собираем инвестиционный раунд от частных инвесторов и фондов и уже закрыли первые сделки“.
WiseClean - участник программы стартап-инкубатора Технополя.
„Мы подали заявку в Технополь, прошли собеседование. Наш выбор пал в пользу Технополя прежде всего из-за менторов - Алексея Колесникова и Льва Долгачева, но и программа в целом очень полезная и познавательная. Несмотря на то, что для меня это второй стартап и некоторое количество информации дублируется, тем не менее, новые знакомства, наставничество, опыт - все это, безусловно, на пользу“.
Ближайшие планы WiseClean - выйти на 100 заказов в месяц, а затем и на 100 заказов в неделю. „Мы сфокусированы на росте“, - описывает нынешние задачи основатель платформы.
Программа роста Нарвского cтартап-инкубатора финансируется за счет меры поддержки диверсификации предпринимательства и трудовых навыков людей в уезде Ида-Вирумаа.