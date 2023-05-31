Maxima отреагировала на публикацию Delfi: товары российского производства изъяты из продажи, проверки продолжатся

„Это решение действует и сегодня. Мы постоянно проверяем происхождение нашей продукции. Мы заключили со всеми поставщиками и производителями четкие договора и установили условия, которым должны соответствовать поставляемые нам товары. После проверки мы обнаружили, что OÜ Laminto нарушила договор. В ходе проверки, произведенной после получения наводки от прессы, выяснилось, что поставщик, помимо прочего, отправлял нам продукцию российского производства.

OÜ Laminto в направленном нам информационном письме утверждает, что продукция серии „Бабушка Агафья“ производится в Эстонии компанией EuroBio Lab OÜ. Кроме того, в ходе проверки мы обнаружили товары, на которых на эстоноязычных наклейках указано, что товар произведен в России, а на оригинальной наклейке нет. Мы соберем всю продукцию „Бабушки Агафьи“ с наших полок и прекратим продажу продукции „Бабушки Агафьи“. Мы продолжим проверять все магазины, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. В случае повторения подобных обстоятельств мы всегда принимаем крайне решительные меры. Нынешнюю ситуацию мы рассматриваем как серьезное нарушение“, — говорит Мустонен.

Во вчерашней статье в Delfi Ärileht говорилось о том, что в эстонских торговых сетях все еще можно найти некоторые российские и белорусские товары (читайте ЗДЕСЬ). На публикацию отреагировала и сеть А1000, которая также пообещала снять с продажи всю соответствующую продукцию. Отреагировал и импортер „Боржоми“, заявив, что их продукт полностью легален (читайте ЗДЕСЬ).

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