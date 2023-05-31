Производитель легендарной минеральной воды заверяет эстонских продавцов: „Продажа нашей продукции — легальна“

Эстонские сети розничной торговли после начала войны в Украине убрали из продажи воду Borjomi, так как в число акционеров компании выходили граждане России. Летом прошлого года в списке собственников произошло изменение, и долю российских акционеров переняло грузинское государство.

В опубликованной вчера статье „Секрет низких цен: российские и белорусские товары на прилавках бюджетных магазинов“ отмечалось, что многие торговые сети не вернули Borjomi в продажу. Чтобы развеять сомнения, Радко заверил, что компания находится под контролем Грузии, и ни одно подсанкционное лицо не является выгодополучателем от продаж Borjomi.

В июле прошлого года и Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) дало подтверждение, что предприятие не находится по эстонским законам под санкциями.

„Имеющая 130-летнюю историю торговая марка Borjomi является национальной гордостью Грузии. Поэтому нам жаль, что ряд стран наложили весной 2022 года на нас санкции из-за структуры тогдашних акционеров“, - сказал Радко.

Он добавил, что Эстония в число этих стран не входила. „Мы оказались перед серьезными бизнес-проблемами, что заставило нас действовать быстро“, - отметил представитель Borjomi. По его словам, правительство Грузии удачно провело с собственниками переговоры, чтобы войти в число собственников предприятия. „В результате сделки забрали контрольный пакет акций у российских акционеров. Сделка прошла ряд международных правовых аудитов, чтобы соответствовать установкам учреждений ЕС, вводящих санкции. С лета прошлого года в руководстве Borjomi правительство Грузии представлено в лице председателя правления и одного члена наблюдательного совета, и государство само активно участвует в руководстве предприятием“, - заверил Радко.

Эстония является одной из стран с самым высоким потреблением воды Borjomi на душу населения.

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