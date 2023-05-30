Скоро погранпереход в Ивангороде закроют для транспорта. Будут ли в этом случае доступны автобусные рейсы?

Прежде всего, стоит отметить, что точная дата закрытия пограничного пункта в Ивангороде до сих пор неизвестна. „На сегодняшний день уведомлений от Российской Федерации не поступало“, – ответил на запрос RusDelfi представитель Эстонии на государственной границе между Эстонией и Россией подполковник полиции Юллар Кустала.

Тем не менее в LuxExpress уже разработан примерный сценарий того, как будет организована работа по маршруту Санкт-Петербург-Таллинн. „Один из возможных вариантов, который мы рассматриваем на время реконструкции, это открытый пешеходный переход на погранпункте Ивангород, – рассказывает коммерческий директор Lux Express Eesti Ингмар Роос. – В этом случае пассажирам Lux Express надо будет пройти паспортный контроль на этом переходе, после чего со стороны Нарвы их будет ждать другой автобус нашей компании. На нем они продолжат путь в сторону Таллинна“.

Также в компании надеются, что при реконструкции погранпункта в Ивангороде будет использован опыт аналогичных работ в Нарве в 2014-2015 гг. Тогда автобусы пересекали границу по коридору для грузовых автомобилей.

„Что касается ценовой политики, то на данный момент мы не планируем изменение цен на билеты“, – сказал Роос.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.