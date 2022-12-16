В 2023 году погранпереход в Ивангороде закроют на реконструкцию на два года(57)
Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в 2023 году погранпереход в Ивангороде закроют на реконструкцию на два года. Работать он будет только для пешеходов, сообщает портал городкингисепп.рф
Передвижение любого вида транспорта будет невозможно. По мосту можно будет передвигаться только пешком.
В интервью ERR министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что с юридической точки зрения - это решение России. „Официальной информации Эстония пока не получала. Конечно, мы обязательно сделаем запрос российским властям. Но откровенно говоря, как заверили меня коллеги из МИД, разговоры о том, что Ивангородский погранпункт планируется отправить на долговременную реконструкцию, с российской стороны уже звучали“, - уточнил Рейнсалу.
Связаться с губернатором Дрозденко RusDelfi пока не удалось. В Нарвском погранпункте отметили, что они не в курсе происходящего. В полиции отказались комментировать ситуацию.