Инцидент с пулевым ранением резервиста на учениях „Весенний шторм“ расследует Военная полиция

К сегодняшнему дню установлены время и место инцидента.

„26 мая на Центральном полигоне Сил обороны. Боевые стрельбы „Весеннего шторма“ проходили на Центральном полигоне“, - подтвердила изданию Forte Лийс Ваксманн из Главного штаба Сил оборонны.

Что могут Силы обороны сказать о том, по какой причине произошел инцидент: в этом были виноваты стрелявшие или те, кто попал под огонь? Или тот, кто планировал стрельбы?

„В данный момент это рано комментировать, так как Военная полиция начала расследование, чтобы выяснить все детали инцидента“, - крайне немногословно ответила Ваксманн.

Как рассказал один из участников упражнения с использованием настоящих боеприпасов, его подразделению был дан приказ атаковать противника в перелеске, в результате чего семь-восемь человек оказались под огнем. Один из них получил пулевое ранение в область головы, от самого худшего его уберегли наушники, в которые вроде бы сначала попала пуля.

Пострадавшего отвезли в больницу, где после наложения швов его отпустили обратно в воинскую часть. Подробнее об инциденте читайте здесь.

Учения „Весенний шторм“ проходили с 15 по 26 мая, в них участвовали около 14 000 срочников, резервистов, членов Кайтселийта и военных из стран-союзников.

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