На учениях „Весенний шторм“ в резервиста попала пуля. От самого худшего уберегли наушники

Об инциденте, который произошел во время боевых стрельб, порталу Delfi сообщил один из участников учений (имя редакции известно).

„В этом нельзя винить резервистов, виноваты организаторы мероприятия“, - считает он.

Он рассказал, что в ходе стрельб в какой-то момент поступила команда „отставить“, и прошла информация о том, что кто-то получил ранение. „Выяснилось, что семь-восемь человек из другой группы оказались в перелеске, куда велась стрельба. Один получил ранение“, - рассказал молодой резервист.

Он также добавил, что получивший ранение был с противотанковым вооружением, поэтому использовал ушные тампоны, а поверх них — наушники. „Пуля попала ему в наушники, и поэтому задела шею и затылок. Если бы не было наушников, он был бы сейчас мертв“, - считает участник учений.

„Мы стали требовать, чтобы упражнения прекратили. В конце концов их завершили. Пострадавшего увезли в больницу“, - рассказал собеседник Delfi.

По просьбе Delfi данный случай прокомментировал начальник пресс-службы Сил обороны майор Таави Каротамм.

В письменном ответе он немногословно признал, что в ходе учений „Весенний шторм“ произошел инцидент, когда один из резервистов получил ранение в область затылка. „Военному оказали первую помощь и отправили на медосмотр в больницу. Боец смог в тот же день вернуться из больницы в свою часть. Силы обороны желают ему скорейшего восстановления“, - сообщил Каротамм.

Для выяснения причин инцидента возбуждено расследование, добавил он.

Сестра получившего ранение резервиста уточнила, что обычным медицинским осмотром дело не ограничилось, рана головы сильно кровоточила, ее брату наложили на затылок несколько швов. Сейчас он восстанавливается дома.

Сестра сказала, что в тот день, когда случилось несчастье, у нее самой был день рождения. Теперь в этот же день второй день рождения будет отмечать и брат. „Но ужасно даже подумать, что всё могло пойти совсем иначе...“ - добавила она.