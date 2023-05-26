Инспекция по защите данных не считает хорошей идею автоналога на основе местонахождения водителя

„Вообще это отслеживание не является пропорциональным и вторгается в частную сферу людей“, - сказала изданию Ärileht советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Катрин Хауг, комментируя идею автомобильного налога, предложенную Центром мониторинга развития.

Она добавила, что у налоговых изменений имеется важная цель с точки зрения фискальной политики, но в данном случае нужно проанализировать, можно ли достичь цели каким-то способом, связанным с меньшим вмешательством в приватность людей.

„Учитывая, что неточность данных о месте жительства людей, занесенных в регистр народонаселения, составляет пару десятков процентов, это, видимо, не такая уж большая неточность, чтобы обосновывать начало отдельного сбора данных о ежедневных перемещениях людей“, - сказала Хауг.

Если вся проблематика состоит в том, что у сельских жителей альтернативы автомобилю нет, то предложенный подход может сделать их положение еще более уязвимым, считают в Инспекции. В какой-то степени вынужденное использование автомобиля сельскими жителями не говорит в пользу того, что ежедневный контроль их местонахождения будет сельским жителям по душе, пояснила Хауг.

Идея Центра мониторинга развития Рийгикогу о налоге по местонахождению автомобиля вызвала в обществе большой резонанс.

„В принципе, в случае такого GPS-считывателя речь идет как бы о браслете на ноге, благодаря которому можно попутно иметь хороший обзор деятельности жителей.

К тому же автоналог на основе пробега у нас же сегодня имеется — он называется топливным акцизом. В случае этого налога не нужно приобретать никакого устройства и никуда его прикручивать“, - такое мнение Союз автовладельцев опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

„Автомобильный налог нуждается в открытых дебатах, и они уже начались. Но, конечно, государство не станет требовать установку на автомобили GPS“, - сказал министр финансов Эстонии Март Вырклаэв в своем аккаунте в Twitter.