Новая схема налогообложения автомобилей - налог на основе пробега. Государству потребуется информация о поездках

Данилов объясняет, что важная идея налогообложения на основе пробега состоит в том, чтобы иметь возможность различать, в каком регионе ездит автомобиль. В случае с автомобильным налогом всегда возникает проблема, что альтернативы автомобилю в сельской местности нет, владение и пользование автомобилем является вынужденными расходами. Если сельские жители не могут каким-либо иным образом удовлетворить свои потребности в передвижении, регистрационный налог или ежегодный сбор будут по отношению к ним несправедливы.