Экономика
24.05.2023, 11:15

Новая схема налогообложения автомобилей - налог на основе пробега. Государству потребуется информация о поездках

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Руководитель Центра мониторинга развития Рийгикогу Тея Данилов отмечает, что предложенная ими идея состоит в том, чтобы по-разному облагать пробег в сельской местности и в городе, пишет Delfi Ärileht.

Данилов объясняет, что важная идея налогообложения на основе пробега состоит в том, чтобы иметь возможность различать, в каком регионе ездит автомобиль. В случае с автомобильным налогом всегда возникает проблема, что альтернативы автомобилю в сельской местности нет, владение и пользование автомобилем является вынужденными расходами. Если сельские жители не могут каким-либо иным образом удовлетворить свои потребности в передвижении, регистрационный налог или ежегодный сбор будут по отношению к ним несправедливы.

„Для людей, проживающих в сельской местности, это предложение было бы более справедливым: мы делаем разницу, где ездит машина, чтобы километраж в сельской местности облагался меньшим налогом, чем километраж в городе. Для такой схемы необходимо иметь представление о том, где движется авто, и для этого нужно какое-то техническое решение“, — говорит она.

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