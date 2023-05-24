Ласнамяэские школы просят оставлять детей дома из-за пожара

Учебный процесс не будет прерываться, но лучше остаться дома

В 6.40 родителей Ласнамяэской гимназии разбудило сообщение от руководства школы.

„Уважаемые учащиеся и родители! Как вы знаете, ситуация в связи с пожаром в том числе и в районе города Ласнамяэ неутешительная“, — сообщалось в уведомлении. Приходят сообщения с призывом в связи со сложившейся ситуацией оставаться дома и не выходить на улицу. Последнее сообщение пришло ночью в 3.30. В связи с этим просят по возможности оставить детей дома, в школе будет отключена вентиляции, и окна открывать опасно.

Учебный процесс в любом случае не будет прерываться, сказано в сообщении. Детям будет отправлено задание или приглашение на онлайн-уроки.

„Действуем по ситуации, но исключительно, ориентируясь на заботу о здоровье наших детей. Надеемся на понимание“, — заканчивалось сообщение.

Позднее от руководства школы пришло сообщение, что дети, которые пришли в школу, учатся.

„Классные руководители вам звонят, информацию обновляем. Окна в школе не открываем. Далее будем держать всех в курсе. Не беспокойтесь!“.

„Родительский чат гудит от сообщений“

Похожая ситуация сложилась и в детских садах. Прежде всего стали волноваться сами родители малышей.

„Запах гари до сих пор в воздухе, дома окна мы полностью закрыли, спать было невозможно, но и дышать этим ужасом невозможно“, — рассказывает мама четырехлетнего детсадовца.

Женщина рассказывает, что вся почти вся группа сегодня решила не приходить. „Конечно, у некоторых родителей нет возможности оставить детей дома, но те, кто мог, без разговоров стали это делать — родительский чат с самого утра гудел от сообщений“.

RusDelfi отправил запрос в горуправу города по поводу ситуации.

Будет дополнено!

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