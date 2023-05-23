ФОТО И ВИДЕО | Пожар Ласнамяэ продолжается. Перекрыто движение от Смуули теэ до Таллиннской окружной дороги, жители по-прежнему должны держать окна и двери закрытыми

В среду в 6:00 в районе Ласнамяэ были проведены новые замеры загрязнения воздуха, по результатам которых ничего токсичного обнаружено не было, но дым все еще распространяется. В районе Ласнамяэ спасатели рекомендуют держать окна и двери закрытыми и по возможности не передвигаться.

Спасатели отреагировали на вызов крупными силами. Работы по тушению идут в четырех секторах, в условиях повышенного риска, так как в здании перерабатывались опасные вещества. К тому же отдельным направлением работы пожарных была защита от огня близлежащих построек.

В связи с продолжающимися работами по тушению, в среду, 24 мая, на весь день будет перекрыто движение на улице Суур-Сыямяэ от Смуули до Таллиннской окружной дороги. Полиция просит участников дорожного движения по возможности избегать этого участка и выбирать другой маршрут для своих поездок. На этих участках дороги дежурят сотрудники полиции, которые будут помогать автомобилистам, направляя их на улицы, где движение безопасно.

В тушении пожара приняли выехали пожарные команды Ассаку, Кейла, Мууга, столичных районов Кесклинн, Ласнамяэ, Лиллекюла, Нымме, Пирита. А также добровольцы из Арукюла, Костивере, Раэ, Саку, Сауэ,

Начальник штаба готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал, что мы имеем дело с масштабным пожаром.

„Огонь распространился на несколько зданий, на месте пожара произошли взрывы, так как произошло возгорание опасных веществ“, - сказал он и добавил, что во время тушения у пожарных не было точной информации, что именно горит.

„Мы производили изменения, чтобы установить, насколько вообще опасен этот дым для человека“, - сказал он. Измерения прямой угрозы здоровью не показали.

По словам представителя Спасательного департамента, еще рано говорить о причинах пожара. „Когда спасатели прибыли на место, то пожар уже был интенсивный. Причину, конечно, выяснит расследование“, - сказал Пыльд.