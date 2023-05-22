ОТ РЕДАКЦИИ | Мы не верим Йоханне! Как Eesti 200 выстрелила себе в ногу

В начале 2000-х годов спортсмены-лыжники были в Эстонии в статусе национальных героев. Они привезли домой десятки медалий с Олимпийских игр и чемпионатов мира. Уже тогда среди журналистов слышался шепот, что частично такой успех спортсменов основан на употреплении допинга, но эстонское общество на такие разговоры в основном реагировало болезненно. Считалось, что такие слухи вызваны ревностью и неуважением.

А в 2010х годах все рухнуло и эстонские лыжники не прошли допинг-контроль. Для многих жителей Эстонии это стало большим шоком, сторонники спортсменов отказывались верить фактам, и для поддержки Андруса Веэрпалу даже была создана группа в социальной сети Facebook - „Мы верим Андрусу!“, в которую за несколько часов вступило несколько десятков тысяч человек. Но даже это не помогло, и на сегодняшний день достоверно известно, что эстонские лыжники систематически употребляли допинг.

Эта история напоминает нынешнюю ситуацию вокруг Йоханны-Марии Лехтме, на чью защиту самоотверженно бросались лидеры партии Eesti 200, и которая на мартовских выборах была их „кандидатом номер 1“. Лидер фракции Eesti 200 в Рийгикогу - Марек Рейнаас, заявил, что Лехтме подверглась атаке журналистов, поддержку ей так же оказали Лаури Хуссар и Маргус Цахкна. Цахкна в ответ нападал на журналистов, обвиняя СМИ в том, что они начали „охоту на ведьм“. Таким образом, лидеры Eesti 200 постарались начать флешмоб „Мы верим Йоханне!“.

Однако следует держаться фактов. Когда стало известно про теневые схемы, по которым НКО „Слава Украине“ присваивала деньги эстонских жертвователей, Йоханна-Мария Лехтме сначала все отрицала, а затем постаралась свалить ответственность на украинских партнеров. Лехтме избрала своей стратегией игру в прятки, вместо того, чтобы повести себя как взрослый человек и дать четкие объяснения о сложившейся ситуации. Да, она ушла из Рийгикогу, когда давление стало слишком сильным и мутить воду дальше стало невозможно, но и этот шаг выглядит бегством.