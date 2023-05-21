В скандале с НКО „Слава Украине“ кроются политические амбиции бывшего вице-мэра Львова?(21)
Один из бывших сотрудников НКО „Слава Украине“ описывает, что благотворительность была превращена в бизнес. За этим могут крыться в частности политические амбиции бывшего вице-мэра Львова Геннадия Васькива.
Йоханна-Мария Лехтме подозревается в нецелевом использовании пожертвований, собранных в Эстонии для Украины через НКО „Слава Украине“.
Если „Слава Украине“ и раньше зависела от решений Лехтме, а информация до коллектива доходила не в полном объеме или слишком поздно, то с сентября-октября все стало еще непонятнее. Членов команды до информации практически не допускали. Например, о пошиве зимней формы в Днепре (на фабрике друга Васькива и „волонтера“ „Все для победы“ Евгения Рыжикова), немногие оставшиеся члены коллектива узнали, прочитав репортаж Postimees.
Никаких данных о состоянии заказов, сроках и времени доставки не было. Собрания, которые и раньше проводились нечасто, стали редкостью.
Например, человек, отвечавший за инвентаризацию и логистику, якобы разговаривал с Лехтме всего один раз за пару месяцев. Без одобрения Лехтме ничего нельзя было делать. Среди прочего, перчатки, носки и шарфы, собранные по инициативе Prillitoos, застряли на львовском складе. То же самое произошло и с пакетами медпомощи. Зимнюю одежду не успели пошить вовремя.
„Все пошло кувырком, потому что благотворительность превратилась в бизнес“, — говорит один из бывших сотрудников НКО. Также стало очевидно, что слишком большая часть помощи оседает во Львове.
В марте этого года „Слава Украине“ все же отправила в Украину два грузовика с медицинским оборудованием: больничные принадлежности, десятки кроватей, медицинские комплекты. Но прибыло это не туда, куда в первую очередь доставляют раненых солдат и гражданских лиц, — ближе к фронту. Вместо этого помощь была отправлена в больницу Святого Пантелеимона во Львове. Эта больница похожа на нашу Северо-Эстонскую региональную больницу, но она находится в одном из наиболее благополучных регионов Украины, далеко от фронта. Почему критически важное оборудование было отправлено именно туда? Некоторые имеющие отношение к этой истории лица подозревают, что причина может заключаться в планах бывшего вице-мэра Львова Геннадия Васькива продолжить свою политическую карьеру во Львове.
Подробнее о темных эпизодах прошлого Йоханны-Марии Лехтме читайте в „Эстонском экспрессе“.
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