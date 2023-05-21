В скандале с НКО „Слава Украине“ кроются политические амбиции бывшего вице-мэра Львова?

Йоханна-Мария Лехтме подозревается в нецелевом использовании пожертвований, собранных в Эстонии для Украины через НКО „Слава Украине“.

Если „Слава Украине“ и раньше зависела от решений Лехтме, а информация до коллектива доходила не в полном объеме или слишком поздно, то с сентября-октября все стало еще непонятнее. Членов команды до информации практически не допускали. Например, о пошиве зимней формы в Днепре (на фабрике друга Васькива и „волонтера“ „Все для победы“ Евгения Рыжикова), немногие оставшиеся члены коллектива узнали, прочитав репортаж Postimees.

Никаких данных о состоянии заказов, сроках и времени доставки не было. Собрания, которые и раньше проводились нечасто, стали редкостью.

Например, человек, отвечавший за инвентаризацию и логистику, якобы разговаривал с Лехтме всего один раз за пару месяцев. Без одобрения Лехтме ничего нельзя было делать. Среди прочего, перчатки, носки и шарфы, собранные по инициативе Prillitoos, застряли на львовском складе. То же самое произошло и с пакетами медпомощи. Зимнюю одежду не успели пошить вовремя.

„Все пошло кувырком, потому что благотворительность превратилась в бизнес“, — говорит один из бывших сотрудников НКО. Также стало очевидно, что слишком большая часть помощи оседает во Львове.