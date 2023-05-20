Скандал вокруг НКО „Слава Украине“: любовные интриги в руководстве организации

Прокуратура начала расследование, и на этой неделе сотрудники НКО по очереди выступают с показаниями.

Изначально, все они имели положительные впечатления о Лехтме. Янели Сундья, соучредитель НКО „Слава Украине“, признается, что она была очень хорошей в разговорах. Однако к началу сентября большинство сотрудников, включая Марию Клюкину, Марию Рейнуп и Эло Лаура Ааспыллу, покинули организацию.

Организация „Слава Украине“ стремительно развивалась. Сундья рассказывает, что они случайно стали членами правления и были заинтересованы в быстром продвижении и выполнении работы. Но процедуры в НКО были второстепенными, и они недостаточно осведомлены об этом. Решения принимала только Йоханна.

Мария Рейнуп, бывшая руководитель проектов, говорит, что никто из них не предвидел такого быстрого и сильного роста организации. Все члены команды приложили огромные усилия.

В марте Мария Клюкина присоединилась к организации по приглашению Рейнуп. Она говорит, что в то время они работали честно и прозрачно, занимаясь логистикой и общением с украинцами через украинскую НКО „Все для победы“. Вещи, приобретенные на пожертвованные деньги, отправлялись в Украину через эту организацию.

Клюкина отмечает, что управление такой быстрорастущей организацией с большими амбициями, потенциалом и ресурсами было сложно. Они были волонтерами из разных мест и им не хватало опыта и навыков управления. У Клюкиной не было долгосрочного видения для НКО „Слава Украине“.

Она признается, что иногда можно делать что-то в спешке, чтобы помочь Украине, но когда она видела, к чему все идет, пришлось принять решение в соответствии с ее принципами и взглядами. Она рассматривала возможность остаться в организации, но ее представление о работе было иным, так как она привыкла к другой структуре организаций.