Скандал вокруг НКО „Слава Украине“: любовные интриги в руководстве организации(2)
Йоханна-Мария Лехтме подозревается в нецелевом использовании пожертвований, собранных в Эстонии для Украины через НКО „Слава Украине“. Бывшие сотрудники НКО „Слава Украине“ теперь с неохотой рассказывают о происходившем в организации в течение года и многие советуют обратиться для получения информации к прокуратуре.
Прокуратура начала расследование, и на этой неделе сотрудники НКО по очереди выступают с показаниями.
Изначально, все они имели положительные впечатления о Лехтме. Янели Сундья, соучредитель НКО „Слава Украине“, признается, что она была очень хорошей в разговорах. Однако к началу сентября большинство сотрудников, включая Марию Клюкину, Марию Рейнуп и Эло Лаура Ааспыллу, покинули организацию.
Организация „Слава Украине“ стремительно развивалась. Сундья рассказывает, что они случайно стали членами правления и были заинтересованы в быстром продвижении и выполнении работы. Но процедуры в НКО были второстепенными, и они недостаточно осведомлены об этом. Решения принимала только Йоханна.
Мария Рейнуп, бывшая руководитель проектов, говорит, что никто из них не предвидел такого быстрого и сильного роста организации. Все члены команды приложили огромные усилия.
В марте Мария Клюкина присоединилась к организации по приглашению Рейнуп. Она говорит, что в то время они работали честно и прозрачно, занимаясь логистикой и общением с украинцами через украинскую НКО „Все для победы“. Вещи, приобретенные на пожертвованные деньги, отправлялись в Украину через эту организацию.
Клюкина отмечает, что управление такой быстрорастущей организацией с большими амбициями, потенциалом и ресурсами было сложно. Они были волонтерами из разных мест и им не хватало опыта и навыков управления. У Клюкиной не было долгосрочного видения для НКО „Слава Украине“.
Она признается, что иногда можно делать что-то в спешке, чтобы помочь Украине, но когда она видела, к чему все идет, пришлось принять решение в соответствии с ее принципами и взглядами. Она рассматривала возможность остаться в организации, но ее представление о работе было иным, так как она привыкла к другой структуре организаций.
Причиной ухода людей из организации была не только Лехтме, но и все возрастающее влияние бывшего вице-мэра Львова Геннадия Васькива. Хотя Лехтме публично заявила в Postimees, что информация о ее отношениях с Васькивым не соответствует действительности, ряд источников утверждает обратное.
Несколько человек подтвердили „Экспрессу“, что Лехтме делилась с командой НКО „Слава Украине“ подробностями своей любовной связи с Васькивым. „Они жили в одном номере отеля, вместе ездили отдыхать“, — вспоминает одна из сотрудниц. Отпуск, который, как считается, Лехтме и Васькив провели в Греции вместе в начале лета, некоторые считают поворотным моментом в истории организации.
К началу сентября в НКО „Слава Украине“ из первоначальной команды осталась только Марлен Таммсаар-Ояметс. Оглядываясь назад, можно сказать, что именно сентябрь стал переломным моментом, после которого все изменилось до неузнаваемости.
Подробнее о темных эпизодах прошлого Йоханны-Марии Лехтме читайте в „Эстонском экспрессе“.
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