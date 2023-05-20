Искусство фальсификации: Лехтме присвоила четырехзначную сумму в евро, подделав документы о расходах

Йоханна-Мария Лехтме подозревается в нецелевом использовании пожертвований, собранных в Эстонии для Украины через НКО „Слава Украине“. Анника Аррас, бывшая глава предвыборной кампании Партии реформ и руководительница фирмы по связям с общественностью Miltton, стала близкой подругой Лехтме после их знакомства в 2016 году.

Лехтме была нанята руководителем проектов в Европейской женской академии, которую организовала Аррас.

„Способности Лехтме управлять проектами просто фантастические. Что бы вы ни хотели или о чем бы ни думали, она уже на три шага впереди вас“, — описывает Аррас.

Лехтме так хорошо справлялась со своей работой, что, когда Аррас вместе со своими коллегами основала Miltton, она также стала там одним из первых оплачиваемых сотрудников. Они стали близкими друзьями, и Аррас полностью доверяла Лехтме, даже оставив ей свои личные документы и PIN-коды.

Работа Лехтме шла как по маслу. Кроме того, Лехтме говорила о своей любви к экономии и о том, как ей нравится находить более дешевые билеты на порталах недорогих рейсов. Затем Аррас разрешила Лехтме покупать билеты напрямую, без посредников туристического агентства.

Однако в последующем Лехтме начала проявлять странное поведение, опаздывать, становиться небрежной и отвечать сбивчиво.

Аррас попросила подругу предоставить подробный обзор всех расходов с оригинальными чеками, по типу билета на самолет. Просматривая их, она заметила, что цена билетов на самолет Таллинн - Берлин оказалась слишком высокой для частого путешественника, несмотря на объяснение Лехтме, что, мол, билеты дороже, потому что они были куплены слишком поздно.

Аррас обнаружила, что Лехтме подделывала документы о расходах и присваивала себе деньги, и таким образом, присвоила себе четырехзначную сумму в евро.

После конфронтации Лехтме согласилась вернуть украденные средства и прекратить работать как в академии, так и в Miltton.