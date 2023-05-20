Олег Беседин: уехавший в Россию Иванов боится возвращаться, потому что опасается ареста

Когда вы в последний раз общались с Олегом Ивановым?

Вчера. Тогда же узнал, что он в России, в Сочи.

Он говорил, что его жизни что-то угрожает?

Я могу сказать, что он боится сюда возвращаться, потому что опасается ареста. Он считает, что постоянно нарушается Конституция Эстонии, где сказано, что каждый волен думать и говорить всё, что хочет. Другой вопрос, как люди будут это воспринимать? Ведь можно сказать всякую дурость, правильно? А можно сказать что-то умное.

Вы думаете его отъезд был правильным решением?

Я ему сказал, что он зараза. Но после выборов на него морально сильно давили. Думаю, сказалось и мое задержание. В мае меня задержала Полиция безопасности и продержала несколько часов.

Вы сейчас сотрудничаете с КООS?

Да, они у меня заказывают сюжеты Раньше мы работали на постоянной основе, но после выборов это носит скорее эпизодический характер, может, два-три сюжета в месяц.

Также Беседин сообщил, что попросил Олега Иванова прокомментировать свое выступление в передаче „Куклы наследника Тутти“, так как многое из сказанного Ивановым осталось за кадром. По словам Беседина, получился объемный материал, который будет разбит на два сюжета. Первый, вероятно, выйдет уже сегодня на YouTube-канале Беседина. Сам он отмечает, что авторы „кукол“ поступили неправильно, так как пригласили в студию людей, которых эстонское государство выслало из страны. „Надо было хотя бы опросить людей в Эстонии по поводу Каи Каллас. Чтобы узнать, что думают простые люди. А они преподнесли материал очень однобоко“, – считает Беседин.

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