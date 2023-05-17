„Послушная кукла Кая Каллас“, – с этих слов начала свое выступление ведущая программы Мария Бутина. Сначала в передаче кратко пересказывали биографию премьер-министра Эстонии, сопровождая это все едкими комментариями, например, таким: „главная цель Каи Каллас всегда быть на острие русофобии“.

Затем люди в студии поочередно высказывали свое мнение. Каждый делился экспертным мнением в своей области. Например, женщина с бутафорским пауком на лацкане пиджака, подписанная, как специалист по имиджу и этикету предположила, что Кая Каллас не принадлежит самой себе – она женщина-инструкция.

Также в качестве приглашенных гостей, передачу посетили прокремлевский активист Сергей Чаулин в футболке с символикой „Бессмертного полка“ и его соратник Алексей Есаков . Оба были высланы из Эстонии: Есаков - в мае прошлого, а Чаулин - в феврале текущего года. Их постоянные виды на жительство в Эстонии были аннулированы по предложению КаПо. Позже к обсуждению дистанционно присоединился и Олег Иванов из движения „Koos/Вместе“.

В числе прочего обсуждали также то, что сегодняшняя Эстония зависима от (цитата) „европейских кредитов, от подачек с запада и от всевозможных организаций“.

Говорили и про то, как Эстония поддерживает Украину – „это доходный бизнес“ – имея в виду, что на фронт Эстонии отправила старую технику, а взамен потребовала новую. „Это верх чудовищного цинизма“, – заключил один из „экспертов“.

„Единственное чем может торговать Эстония – это русофобией, – не унимались гости передачи. – Партия реформ – олицетворяет политику русофобии“. А следом прозвучали и более смелые предположения: „наверняка в Эстонии будут изымать и детей из семей“.

Разобрали также механизмы поведения Каи Каллас: „И руки тянет первая при встрече, и стресс испытывает в общении, да и в целом почти всегда зависима от своих визави“.

Ведущая не прошли мимо и главной скрепы России, сообщив зрителям, что „празднование 9-го мая в Эстонии де-факто – это сейчас государственное преступление“.