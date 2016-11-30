22.05.2023, 07:00
Суд полностью оправдал бывшего высокопоставленного чиновника, ставшего разработчиком мин(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Прокурор будет анализировать приговор, чтобы решить — оспаривать ли приговор и в какой его части, пишет Delfi.
Глядя на выдвинутые против предпринимателя и бывшего высокопоставленного чиновника Йенса Хауга обвинения можно подумать, что руководивший в свое время Центром расследований происшествий мужчина занимался в стенах своего дома опасным международным бизнесом. На самом деле его предприятие, помимо прочего, укрепляло оборону страны.