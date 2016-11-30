Суд полностью оправдал бывшего высокопоставленного чиновника, ставшего разработчиком мин

Глядя на выдвинутые против предпринимателя и бывшего высокопоставленного чиновника Йенса Хауга обвинения можно подумать, что руководивший в свое время Центром расследований происшествий мужчина занимался в стенах своего дома опасным международным бизнесом. На самом деле его предприятие, помимо прочего, укрепляло оборону страны.