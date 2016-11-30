ЧП и криминал
22.05.2023, 07:00

Суд полностью оправдал бывшего высокопоставленного чиновника, ставшего разработчиком мин

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Йенс Хауг
Йенс Хауг
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Прокурор будет анализировать приговор, чтобы решить — оспаривать ли приговор и в какой его части, пишет Delfi.

Глядя на выдвинутые против предпринимателя и бывшего высокопоставленного чиновника Йенса Хауга обвинения можно подумать, что руководивший в свое время Центром расследований происшествий мужчина занимался в стенах своего дома опасным международным бизнесом. На самом деле его предприятие, помимо прочего, укрепляло оборону страны.

Подробнее о предприятии Хауга (Eesti Arsenal OÜ) читайте здесь.

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