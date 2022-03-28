Бывший высокопоставленный руководитель, ведущий бизнес с Силами обороны Эстонии и Латвии, обвиняется в незаконном обращении со взрывчатыми веществами

2 мая в Вируском уездном суде состоится предварительное слушание по обвинению бывшего руководителя центра расследований безопасности Йенса Хауга и его предприятия.

Его обвиняют в незаконном обороте военного оружия и его значимой части, незаконном обороте боеприпасов, предназначенных для ведения военных действий, незаконном обороте взрывчатых веществ, и незаконном обороте огнестрельного оружия, его значимой части, а также незаконном обращении с боеприпасами.

Eesti Arsenal OÜ обвиняется в незаконной перевозке стратегически важного товара и незаконном осуществлении услуг, связанных со стратегически важным товаром.

Предварительное слушание пройдет в формате видеоконференции.

Eesti Arsenal занимается производством взрывчатых веществ. Член правления предприятия Йенс Хауг в 2013-2020 годах руководил центром расследований безопасности. Хауг публично не комментировал причины своего ухода с занимаемой должности в 2020 году.

Бизнес, зависящий от закупок

Предприятие стало заметным в 2019 году, когда его оборот и доход резко возросли. Если годом ранее оборот был менее миллиона евро, то в 2019 оборот возрос до 4,5 миллионов евро при доходе в 761 500 евро. Ранее доход составлял 55 000 евро. Владельцы смогли отлислить себе дивидентов на 100 000 евро. Значительную роль в увеличении оборота сыграла выигранная в Латвии 3-миллионная закупка.

В следующий год произошло серьезное падение: "2020 год был для предприятия совершенно обычным, при этом стоит учитывать периодичность закупок в данной области. Деятельность была направлена на подготовку к большим закупкам в 2021 году, в том числе на развитие и тестирование новых товаров. Определенное влияния оказала и пандемия коронавируса, которая во многом препятствовала важным для бизнеса деловым поездкам и встречам с подрядчиками".