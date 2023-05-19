Розенфельд рассказал, как будут делить деньги ОЛПЭ и Koos после отъезда Иванова в Россию

Что вы вообще думаете о прокремлевских высказываниях, выступлении Олега Иванова на Первом канале недавно, где песочили Каю Каллас?

Мы это обсудим. Но мне это, конечно... Я бы не хотел, чтобы мы у кого-то что-то отнимали. Мы обсудим, как поступим с этими деньгами. Мы не знаем, что будет с партией Koos. Может, там вообще другие люди будут руководить, может, эта организация останется.

2500 евро. Они получают 1250, мы им отправляем. Потому что они же тоже принимали участие.

Мы договорились, что мы будем им выплачивать. Договорились разделить на две половины.

А деньги после итогов выборов вы уже получили?

Мы с ними продлили договор на два месяца, с мая до июля. Но это, так сказать, временный союз. Просто это касается некоторых наших отношений. Но это чисто формально.

А сейчас, когда Koos зарегистрировало партию, вы с ними как-то разъединились?

Но все же у вас был этот предвыборный союз вместе с Koos.

Ну, если так, то мне, конечно, печально. Получается, что Koos... Я не знаю, что произойдет с партией. Мне как раз нравилось, что они создали отдельную партию, и в этом случае нас, Левую партию, как бы, нас не связывают... Некоторые журналисты пытались во время выборной кампании все время подчеркивать, что мы вместе, что мы - это одно и то же. Но мы всегда подчеркивали, что у нас другая программа, левая платформа европейских левых.

Он говорит, что убежал со своей женой в Россию, потому что последние две недели просыпался от звонков с вопросом о том, что он якобы арестован. Об этом он сказал одному прокремлевскому каналу.

Он опасается преследования? Я еще эту информацию не прочел. По какой причине он уехал в Россию?

(вздыхает) Мне это кажется немножко странным, потому что как будто бы он должен быть доволен тем, что зарегистрирована партия Koos.

Только что вышла новость о том, что Олег Иванов уехал в Россию. Что вы об этом думаете?

Я не слышал, что он выступал на Первом канале. Но посмотрю. Могу сказать, что я не согласен. Если он выступает как партия Koos - это одно, а выступать в России - это так же, как было с Петерсоном. Короче говоря, если он представляет эстонскую партию, это один разговор. А то, что именно он там говорил, я просто не слышал. Я не знаю.

Тот факт, что Иванов уехал сейчас в Россию, ставит под угрозу ваше сотрудничество?

Мы это еще обсудим. Два месяца мы еще продержимся. Важно, что будет с этой партией в принципе. Если в этой партии найдутся люди, которые ее будут возглавлять, и она будет существовать, мы можем подождать. Потому что не знаем, что будут делать эти люди.

Передача вышла в среду, она называлась „Куклы наследника Тутти“ про премьера Каю Каллас. К ней дистанционно присоединился Олег Иванов.

Я пока эту программу не слышал, не могу комментировать. Так же, как с Петерсоном было. Если он будет действовать как эстонский политик - это один разговор. Если он будет действовать в России - это другой.

Как эстонский политик, даже если он идет против своего государства в своих каких-то высказываниях?

Я должен познакомиться с его платформой. Я скажу, что мы не разделяли программу Koos с самого начала.

Но все же недавно продлили договор.

Продлили, да. В начале мая договаривались об этом.

К тому времени Петерсон уже был арестован, и все же у вас не возникло сомнений.

А в чем мы продлили? У нас есть некоторые внутренние отношения, мы продлили.

Денежные отношения?

Да, денежные в том числе. Что я вам сказал, я сказал. Ничего плохого в том, что мы продлили, я не вижу. Если с ними что-то плохое происходит, будет происходить... В общем, нам интересно, что с этой партией будет в принципе. Дело же ведь не только в Иванове.

Если партия перестанет существовать, в том числе из-за отсутствия Иванова, получается, вам не нужно будет с ней делить деньги?

Это мы обсудим еще. У нас есть обязательства перед этой партией, а не перед Ивановым лично. Иванов - это его проблемы. А там (в Koos) все-таки еще какие-то люди остались. Может быть, Петерсона выпустят. Там есть свое руководство некоторое. Их партия только зарегистрирована, прошло совсем немного времени, у них есть еще другие люди. Наши отношения связаны с партией, а не Олегом Ивановым.

Олег Иванов сказал, что будет руководить партией дистанционно. Как вы думаете, это вообще возможно, находясь в России?

Пусть решает эстонское государство. Если их зарегистрировали, значит эстонское государство их акцептировало. А сейчас пусть они сами решают.

Ваше мнение: возможно ли дистанционно руководить партией, находясь в Сочи?

Это немножко странно, но я не могу комментировать. Мне кажется это немного странным, все-таки он должен находиться в Эстонии. Но, значит, найдутся другие руководители.

А они есть?

Ну, есть, человек 5, наверное.

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