Есть ряд нюансов: часть студентов, для которых правительство сделало исключение, все равно должны уехать

„Наш друг и сосед по квартире должен будет уехать через несколько дней - совсем с концами. Он будет защищаться онлайн из другой страны. Вслед за ним уедут еще как минимум несколько человек, которых я знаю. Если, конечно совсем на днях нам не скажут „ребята, оставайтесь“ и не дадут визы“, - рассказывает студентка Нарвского колледжа Ольга. Она сама находится в похожей ситуации - только времени больше. Есть шанс, что не придется уезжать.

Студент Нарвского колледжа Петр живет в Нарве с сентября 2018-го - тогда он бросил университет в России и уехал учиться в Эстонию. Он признается, что такие новости вселяют надежду, но добавляет, что уезжать ему, судя по всему, все-таки придется. „Я в Эстонии официально могу находиться до 28 мая. Скорее всего, мне нужно будет уезжать и потом уже через посольство все решать“, - говорит он.

По словам Петра, таких ребят достаточно много. Молодой человек думает над вариантом поехать в Сербию, куда не нужна виза, и оттуда уже решать вопрос с возвращением в Эстонию. До того, как появились положительные новости, Петр рассматривал вариант переезда в Сербию на длительное время - там получилось найти вариант подработки.

Полиция отмечает, что поскольку это постановление еще не вступило в силу, и вряд ли вступит в ближайшие дни, невозможно точно сказать, как именно будет выглядеть вся процедура. Важно отметить, что постановление не распространяется на всех таких студентов. Исключение не означает и автоматического получения вида на жительство, заявление все равно необходимо будет подать.