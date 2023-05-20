Есть ряд нюансов: часть студентов, для которых правительство сделало исключение, все равно должны уехать
18 мая правительство одобрило исключение из санкционного режима (подробнее - здесь), в соответствии с которым студенты, врачи и ученые, прибывшие в Эстонию до начала полномасштабной агрессии России против Украины, могут ходатайствовать о новом виде на жительство. По просьбе RusDelfi полиция пояснила, нужно ли уезжать студентам, которые подходят под санкционное исключение, но срок пребывания в стране которых подошел к концу.
„Наш друг и сосед по квартире должен будет уехать через несколько дней - совсем с концами. Он будет защищаться онлайн из другой страны. Вслед за ним уедут еще как минимум несколько человек, которых я знаю. Если, конечно совсем на днях нам не скажут „ребята, оставайтесь“ и не дадут визы“, - рассказывает студентка Нарвского колледжа Ольга. Она сама находится в похожей ситуации - только времени больше. Есть шанс, что не придется уезжать.
Студент Нарвского колледжа Петр живет в Нарве с сентября 2018-го - тогда он бросил университет в России и уехал учиться в Эстонию. Он признается, что такие новости вселяют надежду, но добавляет, что уезжать ему, судя по всему, все-таки придется. „Я в Эстонии официально могу находиться до 28 мая. Скорее всего, мне нужно будет уезжать и потом уже через посольство все решать“, - говорит он.
По словам Петра, таких ребят достаточно много. Молодой человек думает над вариантом поехать в Сербию, куда не нужна виза, и оттуда уже решать вопрос с возвращением в Эстонию. До того, как появились положительные новости, Петр рассматривал вариант переезда в Сербию на длительное время - там получилось найти вариант подработки.
Полиция отмечает, что поскольку это постановление еще не вступило в силу, и вряд ли вступит в ближайшие дни, невозможно точно сказать, как именно будет выглядеть вся процедура. Важно отметить, что постановление не распространяется на всех таких студентов. Исключение не означает и автоматического получения вида на жительство, заявление все равно необходимо будет подать.
Координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк комментирует ситуацию следующим образом: „Поскольку одним из условий получения продления права на проживание является подтвержденное на экзамене знание эстонского языка, есть ряд нюансов. Если мы говорим именно о студентах, то те из них, кто сдали все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошли эстоноязычную учебную программу и владеют эстонским языком как минимум на уровне B2, не должны отдельно подтверждать знание языка и могут подавать заявление о продлении ВНЖ для учебы, как только постановление правительства о введении исключений вступит в силу. Если же знание языка не подтверждено, то необходимо записаться на экзамен в HARNO, и после этого можно подать заявку на продление права на нахождение в Эстонии, в том числе и заранее, учитывая, что заявления рассматриваются в течение нескольких месяцев.
Если же у студента действие учебной визы, долгосрочного ВНЖ или дополнительных 270 дней пребывания в Эстонии заканчиваются до того, как он сможет сдать экзамен, подать заявление на продление этого права пребывания и получить его, то ему все же придется покинуть страну. На них исключение из санкционного режима не распространяется“.
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