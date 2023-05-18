Правительство сделало исключение для студентов, врачей и ученых из РФ и Беларуси

Исключение не означает автоматического получения вида на жительство. Каждое ходатайство будет рассмотрено отдельно, в каждом случае власти будут оценивать, есть ли у человека основания для получения вида на жительство.

В санкционном режиме будет сделано узко направленное исключение для пребывающих в Эстонии на законных основаниях учащихся, врачей, стоматологов и академических работников из числа граждан России и Беларуси, которым будет предоставлена возможность получить вид на жительство для более продолжительного пребывания в Эстонии.

Исключение в санкционном режиме касается тех людей, которые приехали в Эстонию учиться или работать до начала полномасштабной агрессии России против Украины, сдали все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошли эстоноязычную учебную программу и владеют эстонским языком как минимум на уровне B2. На академических работников требование владеть языком не распространяется.

В 2022/2023 учебном году в эстонских вузах учится 298 граждан России и Беларуси, на которых распространяется санкционный режим. Исключение распространится в первую очередь на тех 78 студентов, которые завершают обучение по эстоноязычной программе.

Исключение для владеющих эстонским языком и оканчивающих здесь университет студентов не наносит ущерба основной цели санкций – ограничить прибытие в Эстонию новых граждан России и Беларуси, поскольку исключение делается только для тех, кто уже находится в Эстонии.

По данным Департамента здоровья, в 2022–2023 году в Эстонии в качестве врачей были зарегистрированы 9 врачей, прибывших на работу из России, и 6 врачей из Беларуси, а также один стоматолог из России и 3 стоматолога из Беларуси.