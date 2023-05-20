Андрей Вестеринен - RusDelfi: мы не помогаем тем, кто при случае будет готов воевать за Россию

„Мы все спокойны, у нас у всех есть свои адвокаты“

„То, что происходит — это сигнал: „Андрей, давай-ка ты завязывай свою деятельность, что-то ты разошелся, занимаешься какими-то неправильными вещами“, — рассказывает Вестеринен о сложившейся ситуации, но отмечает, что деятельность компании продолжается, несмотря на предъявленные подозрения.

Работа продолжается в штатном режиме, отмечает Андрей. По его словам, все в компании адекватно отнеслись к новости о том, что сотрудники бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции предъявили подозрение в совершении преступления компании ArmyLaw OÜ, предлагавшей услугу по уклонению от воинской обязанности.

„Мы все спокойны, у нас у всех есть свои адвокаты. Мы никогда не обманываем. Мы делаем свое дело“, — подчеркивает юрист.

Андрей рассказывает, что в Эстонии — неидеальный закон. „Ну да, у меня такая направленность: я нахожу дырки в законе в интересах своих клиентов. Но при этом мы никого не обманываем, ни у кого деньги не воруем, не заставляем приносить. Мы говорим о возможностях заработать больше. Мы даем возможность получить рекомендации и советы, которые можно использовать в своих интересах для того, чтобы не служить в армии. Мы фактически выполняем роль преподавателей юрфака, которые учат молодого юриста, как действовать дальше“.