„Откоса“ не будет. Эстонская полиция предъявила подозрение компании Андрея Вестеринена, предлагавшей услугу по уклонению от воинской обязанности

Клиенты компании пытались уклониться от воинской обязанности, предоставляя ложные данные

Компания ArmyLaw OÜ оказывала частным лицам юридическую консультацию по вопросам уклонения от воинской обязанности, создавая при этом впечатление законности свой деятельности. По данным следствия, клиентам предлагалось указывать неверные данные об их месте проживания или о знании языка. В числе прочего оказывалось содействие в регистрации места жительства за границей для того, чтобы человек оказался недоступным для Департамента оборонных ресурсов, который в своей работе использует данные Регистра народонаселения. В целях оказания вышеназванной услуги представители ArmyLaw совершали от имени клиентов операции с ложными данными.

„Совсем не хотелось выпадать из своей нормальной жизни“

Гоша живет в Таллинне, ему 22 года. Год назад молодой человек обратился в юридическую фирму, помогающую парням не попасть на военную службу.

„Используя вполне легальные на первый взгляд способы. Однако я не могу сказать, какие, по договору“, — делится своим опытом Гоша.

Парень вспоминает, что у него довольно рано началась антипатия к концепции обязательной службы. „Точные момент и причину я не помню, но в шестнадцать лет, когда мы с одноклассниками поехали в военный лагерь на три дня, я почувствовал антипатию. Она очень сильно закрепилась из-за того, что я на второй день словил паническую атаку от скуки, одиночества и полного непонимания, что я там вообще делал, — вспоминает молодой человек и делится, что совсем не хотелось выпадать из своей нормальной жизни, чтобы подвергать себя целый год физическим и психологическим нагрузкам, ради какого-то „долга перед родиной“.