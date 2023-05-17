„Откоса“ не будет. Эстонская полиция предъявила подозрение компании Андрея Вестеринена, предлагавшей услугу по уклонению от воинской обязанности(10)
Сегодня Сотрудники бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции предъявили подозрение в совершении преступления компании ArmyLaw OÜ, предлагавшей услугу по уклонению от воинской обязанности. Молодые люди призывного возраста обращались в эту юридическую фирму, которая обещала „откос“ от военной службы в Эстонии. Но такие схемы давно попали в поле зрения полиции. Почему эстонцы не хотят идти в армию и платят немалые деньги, чтобы избежать исполнения военного долга? И что будет с фирмой, которая оказывала эти услуги? Подробности — в материале RusDelfi.
Клиенты компании пытались уклониться от воинской обязанности, предоставляя ложные данные
Компания ArmyLaw OÜ оказывала частным лицам юридическую консультацию по вопросам уклонения от воинской обязанности, создавая при этом впечатление законности свой деятельности. По данным следствия, клиентам предлагалось указывать неверные данные об их месте проживания или о знании языка. В числе прочего оказывалось содействие в регистрации места жительства за границей для того, чтобы человек оказался недоступным для Департамента оборонных ресурсов, который в своей работе использует данные Регистра народонаселения. В целях оказания вышеназванной услуги представители ArmyLaw совершали от имени клиентов операции с ложными данными.
„Совсем не хотелось выпадать из своей нормальной жизни“
Гоша живет в Таллинне, ему 22 года. Год назад молодой человек обратился в юридическую фирму, помогающую парням не попасть на военную службу.
„Используя вполне легальные на первый взгляд способы. Однако я не могу сказать, какие, по договору“, — делится своим опытом Гоша.