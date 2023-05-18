Андрей Вестеринен: Уверен, что все обвинения будут сняты

„В результате тяжелого ранения на службе я пережил ампутацию ноги“

„Начиная с 2017 года, мы активно старались взаимодействовать с Департаментом оборонных ресурсов, и работали исключительно в правовом поле. С нашей стороны не было допущено ни единого нарушения законодательства Эстонской Республики, и все действия абсолютно правомерны. Уверен, что проводимое ЦеКриПо расследование это подтвердит, в результате чего все обвинения будут сняты“, - уверен Вестеринен.

„В своей работе мы руководствуемся убеждением, что служба в армии подходит далеко не всем молодым людям. Для кого-то препятствием являются религиозные и морально-этические убеждения, а кто-то просто физически и психологически не готов взять в руки оружие. При этом, каждый молодой человек должен иметь выбор. Это основа демократии, и именно это написано в Конституции Эстонской Республики“.

„Я прослужил в армии более пяти лет, и это был мой ответственный выбор. В результате тяжёлого ранения на службе я пережил ампутацию правой ноги. К сожалению, подобные случаи происходят регулярно. И тем страшнее, если ставший инвалидом молодой человек, не был готов к службе и не хотел идти в армию“.

„Убежден, что служить в армии должны только мотивированные люди. И только так можно добиться высокого уровня обороноспособности нашей страны. Истинный патриотизм не рождается по принуждению! Один специально обученный военный сработает лучше десятерых срочников. Это говорит о том, что быть военным - это призвание и профессия, к которой нельзя принуждать в свободном демократическом обществе“, — прокомментировал Андрей Вестеринен.

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