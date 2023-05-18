Андрей Вестеринен: Уверен, что все обвинения будут сняты(5)
„Проводимое расследование в отношении нашей компании ArmyLaw OÜ не стало для меня неожиданностью. Более того, я очень рад, что государство наконец обратило внимание на актуальную проблему призыва в армию, — прокомментировал предъявление подозрения в совершении преступления компании ArmyLaw OÜ, предлагавшей услугу по уклонению от воинской обязанности.
„В результате тяжелого ранения на службе я пережил ампутацию ноги“
„Начиная с 2017 года, мы активно старались взаимодействовать с Департаментом оборонных ресурсов, и работали исключительно в правовом поле. С нашей стороны не было допущено ни единого нарушения законодательства Эстонской Республики, и все действия абсолютно правомерны. Уверен, что проводимое ЦеКриПо расследование это подтвердит, в результате чего все обвинения будут сняты“, - уверен Вестеринен.
„В своей работе мы руководствуемся убеждением, что служба в армии подходит далеко не всем молодым людям. Для кого-то препятствием являются религиозные и морально-этические убеждения, а кто-то просто физически и психологически не готов взять в руки оружие. При этом, каждый молодой человек должен иметь выбор. Это основа демократии, и именно это написано в Конституции Эстонской Республики“.
„Я прослужил в армии более пяти лет, и это был мой ответственный выбор. В результате тяжёлого ранения на службе я пережил ампутацию правой ноги. К сожалению, подобные случаи происходят регулярно. И тем страшнее, если ставший инвалидом молодой человек, не был готов к службе и не хотел идти в армию“.
„Убежден, что служить в армии должны только мотивированные люди. И только так можно добиться высокого уровня обороноспособности нашей страны. Истинный патриотизм не рождается по принуждению! Один специально обученный военный сработает лучше десятерых срочников. Это говорит о том, что быть военным - это призвание и профессия, к которой нельзя принуждать в свободном демократическом обществе“, — прокомментировал Андрей Вестеринен.
Клиенты компании пытались уклониться, предоставляя ложные данные
По данным следствия, в компании ArmyLaw OÜ клиентам предлагалось указывать неверные данные об их месте проживания или о знании языка. В числе прочего оказывалось содействие в регистрации места жительства за границей для того, чтобы человек оказался недоступным для Департамента оборонных ресурсов, который в своей работе использует данные Регистра народонаселения. В целях оказания вышеназванной услуги представители ArmyLaw совершали от имени клиентов операции с использованием ложных данных.
Полиция рассматривает десять случаев, в которых компания оказывала такие услуги своим клиентам. Подозрения были предъявлены компании ArmyLaw OÜ и её представителями: 38-летнему Андрею и 26-летней Янике, а также молодым людям, которые воспользовались предлагаемой услугой.
По словам руководителя бюро по борьбе с коррупцией Атса Кюбарсеппа, собранные к настоящему моменту данные свидетельствуют о том, что клиенты компании пытались уклониться от воинской обязанности, предоставляя ложные данные. „На данный момент разглашение всех деталей подозрения не представляется возможным в связи с тем, что расследование находится только на начальной стадии. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что подобное поведение не является этичным. В Эстонии действует общественное соглашение о том, что служба в армии является обязательной. Получение частной компанией прибыли от услуги по уклонению от воинской обязанности в нынешней ситуации с безопасностью особенно цинично“, − сказал Кюбарсепп.
По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Янно Рейнкорта, умышленная подделка документа и использование поддельного документа – это два отдельных преступления, каждое из которых карается лишением свободы сроком до трёх лет. „В данном случае целью предъявления документа, содержащего ложные данные, является по сути уклонение от воинской обязанности путём указания в регистре несоответствующих действительности данных о месте жительства“, – сказал Рейнкорт.