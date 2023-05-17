Парламентская оппозиция требует от Каи Каллас извинений

По словам парламентских оппозиционных фракций, совместное противодействие сокращению поднятых перед выборами семейных пособий и продавливание в спешном порядке старательно скрытого от избирателей повышения налогов является исходящим из Конституции правом.

„Роль оппозиции — не в поддакивании политике правительственной коалиции, а в борьбе за свое мировоззрение и избирателей. Сравнивать действия оппозиции с поведением России перед нападением на Украину, гитлеровской Германией и теперь еще на инфочасе Рийгикогу с переговорной тактикой КГБ совершенно непозволительно“, - говорится в совместном заявлении трех оппозиционных фракций.

По словам оппозиции, политическая ситуация в государстве и парламенте и без того напряженная, и силовые методы коалиции по подавлению оппозиции еще более ухудшили их взаимоотношения.

„В этой ситуации премьер-министру следовало бы предпринять усилия по поиску межпартийного компромисса, а не подливать со своей стороны масла в огонь. Долг Каи Каллас как главы правительства — быть примером как в сохранении политической культуры, так и в ответственности за свои слова. Поэтому оппозиционные партии считают, что премьер-министр Кая Каллас должна публично извиниться“, - сказано в совместном заявлении трех партий.

„Я не буду извиняться за эти слова“

Напомним, что вчера в эфире радиостанции Vikerraadio Кая Каллас сравнила общение оппозиции с коалицией с поведением России в отношении западных стран перед нападением на Украину.

Сегодня в ходе инфочаса правительства в Рийгикогу депутат парламента Танель Кийк (Центристская партия) заявил, что такие сравнения недопустимы. Он предложил Кае Каллас извиниться за эти слова и начать инфочас „с чистого листа“.