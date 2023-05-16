Премьер-министр сравнила действия оппозиции с поведением России перед войной(29)
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сравнила в эфире Vikerraadio общение оппозиции с коалицией с поведением России в отношении западных стран перед нападением на Украину, пишет rus.err.
„До того, как Россия напала на Украину, Россия выдвигала такие же требования, потом они также спрашивали, что Запад может сделать для деэскалации“, — привела пример Каллас.
По ее словам, оппозиция использует точно такую же тактику, что и Россия. „Во-первых, она требует прав, которых у нее никогда не было — никогда не было так, чтобы оппозиция говорила, какие законопроекты коалиция может вносить, а какие — нет. Во-вторых, оппозиция угрожает. В-третьих, надеется, что всегда найдется кто-то, кто предложит ей что-то сверх этого, и она получит то, чего раньше у неё не было“, — перечислила Каллас.
Кая Каллас также провела историческую параллель с Германией Адольфа Гитлера: „Мы не можем идти на компромисс в отношении ценностей. Это политические торги, так не должно быть, что вымогают таким образом. Если посмотреть не только на историю Эстонии, но и на историю других стран, таких как Германия, где партия Гитлера остановила работу парламента, то это очень страшные примеры“.