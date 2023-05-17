„Я не буду извиняться за эти слова“. Каллас сравнила тактику оппозиции с тактикой Путина, Гитлера и КГБ

„Такие сравнения недопустимы“, — отметил Танель Кийк (Центристская партия). Он предложил Кае Каллас извиниться за эти слова и начать инфочас „с чистого листа“.

„Сейчас вы требуете прав, которых у оппозиции никогда не было: чтобы мы договорились с оппозицией о том, какие законопроекты мы будем выносить в Рийгикогу, а какие не будем. Незадолго до начала войны я сказала, что это классическая российская тактика ведения переговоров. Пункт первый — требуй то, чего у тебя никогда не было; пункт второй — используй угрозы и силовые приемы; пункт третий — полагайся на благосклонность другой стороны, которая придет и предложит то, чего у тебя раньше не было. С этим я не согласна и говорю, что это точно такая же тактика“, - ответила премьер-министр.

„Таких прав у оппозиции никогда не было и не будет“, - добавила она.

Каллас привела в пример то время, когда она сама была лидером оппозиции, которая тоже практиковала обструкцию. Каллас подчеркнула, что работала против коалиции по законопроектам во время их рассмотрения, а не до, когда они еще даже не представлены.

Танель Кийк не удовлетворился этим ответом и спросил еще раз: намерена ли Каллас, которая сравнила депутатов с Путиным, Гитлером, а теперь еще и с КГБ, извиниться и взять свои слова обратно?

„Я не буду извиняться за эти слова“ Кая Каллас

„Если вы слышали, то поняли очень хорошо я сравнила вашу тактику ведения переговоров с тактикой, которую использовала Россия перед войной в Украине. Я не буду извиняться за эти слова“, — сказала Кая Каллас.

Премьер-министр вернулась к примеру, когда сама руководила обструкцией. „Вы сказали нам, чтобы мы свыклись, так будет. И очень высокомерно сказали. Нам ничего не оставалось делать“, — сказала Каллас.

Яанус Карилайд (Центристская партия) в свою очередь пример в пример случай с Михаилом Стальнухиным, когда его исключили из Центристской партии за то, что он назвал эстонское правительство фашистским. Карилайд спросил, не следует ли Каллас отказаться от поста премьер-министра и председателя Партии реформ, ведь она тоже использует такие слова.