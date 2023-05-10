„Я помню! Я горжусь!“. За какие посты в Эстонии завели дела о проступке?

В общей сложности 9 мая веб-полицейские всех префектур обнаружили в социальных сетях более 100 постов или комментариев, в которых использовалась запрещенная символика или поддерживалась российская агрессия.

„В ближайшие дни специалисты, которые занимаются ведением производств, примут решение по каждому случаю: будет ли начато производство и назначено наказание, или нет, — комментирует специалист по коммуникации Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак.

В основном в поле зрения веб-полицейских попали публикации с изображениями запрещенной символики: георгиевские ленточки и знаки отличия советского периода. Сюда же относятся лозунги и высказывания, которые используются в целях пропаганды и оправдания агрессии России.

„Хотелось бы напомнить, что использование запрещенной символики в общественном пространстве Эстонии, к которому относится и интернет, запрещено всегда, а не только 9 мая. Веб-полицейские постоянно отслеживают и будут дальше отслеживать такого рода нарушения. Также мы получаем немало сообщений от других пользователей социальных сетей, которые замечают такие публичные высказывания или запрещенные символы“, - отметила Маарья Пунак.

Как RusDelfi писал ранее, по словам представителя полиции, почти половина инцидентов произошла в общественных местах и почти половина — в интернете. К примеру, в социальных сетях были размещены изображения с символикой агрессора, а в комментариях высказывалась поддержка российской агрессии.

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