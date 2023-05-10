В Таллинне — сумки, шарфы и ремни с российской символикой, в Нарве — агрессия в интернете. Какие нарушения выявила полиция 9 мая?(21)
В этом году 9 мая выдался намного спокойнее, отмечают в Департаменте полиции и погранохраны. Производств по делам о проступках и уголовных дел хоть и стало меньше, но они все же есть. Как прошел этот день в Таллинне и Нарве — в материале RusDelfi.
В Таллинне — букет в цветах российского флага
Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм сообщил, что 9 мая в Таллинне прошел без серьезных происшествий.
„Возле Бронзового солдата и в других местах люди в целом были вели себя разумно, следовали указаниям, и, по сравнению с тем, что было раньше, военной символики было меньше, — отметил представитель полиции. — Однако к монументу пришло около двадцати человек, которые захотели выразить свои чувства, надев различные аксессуары в цветах флага Российской Федерации, например, сумки, шарфы, ремни. Либо же вызывающе оделись целиком в цвета российского флага“.
Если в прошлом году 9 мая полиция возбудила 36 дел о проступках, связанных с символикой агрессора, то сегодня в общей сложности 14 дел о проступке и одно уголовное производство.
„Из них десять производств по делам о проступке были связаны с символами агрессора. Например, мы возбудили дело о проступке по части поддержки и оправдания международного преступления и оскорбления представителя власти в отношении женщины, которая подошла к Бронзовому солдату с букетом в цветах российского флага, разорвала цветы на части и бросила их“, — отметил Рогер Кумм.
Также было возбуждено дело о проступке в отношении женщины, которая оскорбила полицейского, и уголовное дело по статье о тяжелом нарушении общественного порядка в отношении мужчины, который напал на охранника возле Бронзового солдата.
В Нарве — нарушения в Сети и возле места бывшего танка
В Ида-Вирумаа ситуация с общественным пространством аналогична прошлогодней, рассказал RusDelfi глава Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.
„Если в прошлом году 9 мая мы зарегистрировали более ста дел, связанных с символикой, то в этом году их более сорока. Мы также начали производство по этим делам, большинство из которых связано с поддержкой агрессии“, — отмечает Пюви.
По словам представителя полиции, почти половина инцидентов произошла в общественных местах и почти половина — в интернете. К примеру, в социальных сетях были размещены изображения с символикой агрессора, а в комментариях высказывалась поддержка российской агрессии.
Большинство нарушений, имевших место в общественных местах, произошло там, куда люди приходили возлагать цветы.
„Например, мы идентифицировали несколько георгиевских лент, прикрепленных либо к одежде, либо к зеркалу заднего вида в машине“, — отмечает представитель полиции.
Вечером полицейские доставили в полицейский участок с места, где ранее находился танк-памятник, 52-летнюю женщину, одевшуюся в цветах георгиевской ленты. Женщину допросили, после чего отпустили.
Одно тревожное событие произошло утром в центре Нарвы, где сотрудники, обеспечивающие общественный порядок, во время патрулирования обнаружили лежащую на земле женщину без сознания. Полицейские сразу же начали ее реанимировать, сделав массаж сердца, и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики скорой продолжили реанимационные мероприятия и смогли восстановить сердцебиение женщины. Они доставили пожилую женщину в больницу, где дальнейшим занялись врачи.
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