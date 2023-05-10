В Таллинне — сумки, шарфы и ремни с российской символикой, в Нарве — агрессия в интернете. Какие нарушения выявила полиция 9 мая?

В Таллинне — букет в цветах российского флага

Руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм сообщил, что 9 мая в Таллинне прошел без серьезных происшествий.

„Возле Бронзового солдата и в других местах люди в целом были вели себя разумно, следовали указаниям, и, по сравнению с тем, что было раньше, военной символики было меньше, — отметил представитель полиции. — Однако к монументу пришло около двадцати человек, которые захотели выразить свои чувства, надев различные аксессуары в цветах флага Российской Федерации, например, сумки, шарфы, ремни. Либо же вызывающе оделись целиком в цвета российского флага“.

Если в прошлом году 9 мая полиция возбудила 36 дел о проступках, связанных с символикой агрессора, то сегодня в общей сложности 14 дел о проступке и одно уголовное производство.

„Из них десять производств по делам о проступке были связаны с символами агрессора. Например, мы возбудили дело о проступке по части поддержки и оправдания международного преступления и оскорбления представителя власти в отношении женщины, которая подошла к Бронзовому солдату с букетом в цветах российского флага, разорвала цветы на части и бросила их“, — отметил Рогер Кумм.

Также было возбуждено дело о проступке в отношении женщины, которая оскорбила полицейского, и уголовное дело по статье о тяжелом нарушении общественного порядка в отношении мужчины, который напал на охранника возле Бронзового солдата.

В Нарве — нарушения в Сети и возле места бывшего танка

В Ида-Вирумаа ситуация с общественным пространством аналогична прошлогодней, рассказал RusDelfi глава Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.

„Если в прошлом году 9 мая мы зарегистрировали более ста дел, связанных с символикой, то в этом году их более сорока. Мы также начали производство по этим делам, большинство из которых связано с поддержкой агрессии“, — отмечает Пюви.