„Я не могу предать ни дедов своих, ни отца“: что говорят люди, пришедшие к Бронзовому солдату

Вячеслав Шаталов, капитан полиции, руководитель патрульной группы, рассказал RusDelfi о том, как проходит 9 мая в Таллинне. Представитель полиции отметил, что в этом году на данный момент людей, пришедших к статуе, меньше, чем в прошлом году. По его словам, это связано с тем, что полиция до этого проделала большую превентивную работу. „Мы говорили об этом социальных сетях, об этом писалось в медиа. Многие мои коллеги давали интервью на тему того, что разрешено, что запрещено.

На данный момент все спокойно, попыток дестабилизировать обстановку не было. Полицией было зафиксировано только одно нарушение - женщина пришла на кладбище с цветами в триколор российского флага“.

Представитель полиции подчеркивает, что само по себе посещение кладбища не запрещено - можно прийти, почтить память. Возложить цветы и уйти. Однако важно понимать, что в Эстонии запрещена агрессивная символика, и даже если цветы будут в цвет российского триколора - это нарушение. С женщиной провели беседу и начали делопроизводство.

Сотрудников полиции у Бронзового солдата довольно много. По словам Вячеслава Шаталова, полиция всегда реагирует на подобные мероприятия усиленными нарядами. Помимо полиции у памятника дежурят еще и сотрудники охранной фирмы, которая сотрудничает с полицией и следила за порядком здесь еще с 7 мая.

Также он отметил, что пока что к памятнику приходят в основном пожилые люди. Ожидается, что в конце рабочего дня поток людей увеличится и придёт молодежь.

Корреспонденту RusDelfi удалось пообщаться с людьми, пришедшими почтить память своих погибших родственников. Так, пожилая женщина рассказала, что ее отец умер в 1944 году в Эстонии. Его похоронили на острове, но, к сожалению, памятник, к которому она все время ходила, снесли, поэтому она приехала сегодня к Бронзовому солдату, чтобы хоть куда-то вложить цветы. Это отмечают и другие - сносится большое количество памятников, куда можно было прийти и возложить цветы. Люди очень надеются, что солдата не снесут.