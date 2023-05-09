„Я не могу предать ни дедов своих, ни отца“: что говорят люди, пришедшие к Бронзовому солдату
Как проходит 9 мая в Эстонии, что происходит у Бронзового солдата и были ли сегодня провокации? Об этом - в репортаже RusDelfi.
Вячеслав Шаталов, капитан полиции, руководитель патрульной группы, рассказал RusDelfi о том, как проходит 9 мая в Таллинне. Представитель полиции отметил, что в этом году на данный момент людей, пришедших к статуе, меньше, чем в прошлом году. По его словам, это связано с тем, что полиция до этого проделала большую превентивную работу. „Мы говорили об этом социальных сетях, об этом писалось в медиа. Многие мои коллеги давали интервью на тему того, что разрешено, что запрещено.
На данный момент все спокойно, попыток дестабилизировать обстановку не было. Полицией было зафиксировано только одно нарушение - женщина пришла на кладбище с цветами в триколор российского флага“.
Представитель полиции подчеркивает, что само по себе посещение кладбища не запрещено - можно прийти, почтить память. Возложить цветы и уйти. Однако важно понимать, что в Эстонии запрещена агрессивная символика, и даже если цветы будут в цвет российского триколора - это нарушение. С женщиной провели беседу и начали делопроизводство.
Сотрудников полиции у Бронзового солдата довольно много. По словам Вячеслава Шаталова, полиция всегда реагирует на подобные мероприятия усиленными нарядами. Помимо полиции у памятника дежурят еще и сотрудники охранной фирмы, которая сотрудничает с полицией и следила за порядком здесь еще с 7 мая.
Также он отметил, что пока что к памятнику приходят в основном пожилые люди. Ожидается, что в конце рабочего дня поток людей увеличится и придёт молодежь.
Корреспонденту RusDelfi удалось пообщаться с людьми, пришедшими почтить память своих погибших родственников. Так, пожилая женщина рассказала, что ее отец умер в 1944 году в Эстонии. Его похоронили на острове, но, к сожалению, памятник, к которому она все время ходила, снесли, поэтому она приехала сегодня к Бронзовому солдату, чтобы хоть куда-то вложить цветы. Это отмечают и другие - сносится большое количество памятников, куда можно было прийти и возложить цветы. Люди очень надеются, что солдата не снесут.
„Для меня это - память. У меня отец - блокадник. Дедушка погиб в обороне Ленинграда. Второй дедушка вернулся раненый и тоже долго не жил после войны. Для меня и моей семьи - это праздник, и по-другому нельзя просто, - рассказывает Нина, которая пришла к памятнику, чтобы возложить цветы. - Я не могу предать ни дедов своих, ни отца. Когда началась блокада, папе было 6 лет. Он не любил вспоминать. Знаю только, что когда началась война, бабушка повезла детей из Подмосковья в Ленинград к отцу. Вторая ее ошибка - она решилась вывозить детей по „дороге жизни“, что было очень опасно. А после того, как они выехали, через два месяца сняли блокаду. Но тем не менее, оба ребенка - мой папа и тетя - остались живы“.
„Отцу было 27 лет, мне - 6 месяцев. Он погиб в начале войны, я его и не помню, - рассказывает Валентина. Она тоже пришла почтить память павших. - Для меня 9 мая - это память и победа“. Женщина не только сама возложила цветы, но и сделала несколько снимков - для внука. „Про прадеда ведь и рассказать мне особо нечего. Он погиб в самом начале войны. Был ранен в ногу. Но тогда ведь ни лекарств таких не было, ничего. Видимо, сепсис возник, скорее всего“ - говорит Валентина.