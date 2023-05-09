ОНЛАЙН-БЛОГ | 9 мая в Таллинне и Нарве: в Ивангороде начался концерт, а в столице заканчиваются красные гвоздики
В Эстонии отмечают день окончания Второй мировой войны и День Европы. Фото с мест событий, эксклюзивные комментарии, видеорепортажи, интервью с горожанами - это и не только в текстовой трансляции RusDelfi!
9 мая в 2023 году смотрится совсем иначе, чем несколько лет назад. Если раньше власти не запрещали использовать георгиевские ленты, флаги СССР и России, то после начала полномасштабной войны в Украине все изменилось. Недопустимы и публичные собрания, однако полиция не запрещает поминать погибших (подробнее здесь). Можно возложить цветы и свечи, но на них не должно быть запрещенной символики. Например, к Бронзовому солдату возлагают цветы уже с воскресенья. На сегодняшний день в Эстонии не зарегистрировано ни одного мероприятия вокруг празднования окончания Второй мировой. Зато на площади Вабадузе пройдет организованный государством концерт в честь Дня Европы.
При этом в российском Ивангороде возле реки построили большую сцену и экран, где будут показывать праздничный концерт „в честь окончания Великой отечественной войны“ с ансамблями из Москвы. Недавно в городе установили копию танка Т-34 в ответ на перенос танка-памятника из Нарвы в Военный музей.
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