ФОТО | К Бронзовому солдату уже принесли цветы

При этом на момент посещения фотографом Delfi кладбища людей было немного.

Как уже сообщалось, во вторник, 9 мая, с 6 до 23 часов улица Фильтри теэ будет закрыта для движения на участке между автобусным вокзалом и улицей Вескипости. Пропуск будет обеспечен для общественного транспорта и автомобилей местных жителей. За соблюдением ограничений будет следить Департамент полиции и погранохраны.

Ответы на вопросы о том, что можно делать, а чего нельзя делать 9 мая и накануне, можно найти ЗДЕСЬ.

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