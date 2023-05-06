ФОТО | Президентская пара приняла участие в коронации Карла III. Алар Карис: счастлив отпраздновать вместе с британским народом

„Эстония и Великобритания — близкие друзья и союзники. Великобритания есть и останется ключевым партнером для нас, Евросоюза и НАТО в обеспечении европейской безопасности“, — написал глава государства в социальных сетях.

„Сирье и я представляли Эстонию на церемонии коронации короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве. Приятно отпраздновать это памятное событие вместе с британцами“, — сказал он.

Во время своего визита в Лондон президентская чета также посетит Эстонский дом и встретится там с эстонской общиной. Они вернутся в Эстонию в воскресенье вечером.