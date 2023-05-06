ГАЛЕРЕЯ | Коронация Карла III: последняя церемония была 70 лет назад!(57)
Сегодня в Лондоне прошла коронация Карла III. Смотрите, как это было!
Карл III увенчан короной Святого Эдуарда. Она изготовлена в 1661 году.
В Лондоне прошла церемония коронации Карла III и королевы-консорта Камиллы. Помазание монарха на престол состоялось в Вестминстерском аббатстве, где подобные церемонии проводятся последние 900 лет.
Первым британским монархом, получившим там корону, был Вильгельм Завоеватель, Карл стал сороковым.
Церемонию помазания на престол провел духовный лидер Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский.
В Лондон приглашены сотни иностранных лидеров. Не приглашены только представители России, Беларуси, Сирии, Ирана, Афганистана, Венесуэлы и Мьянмы.
Карл III предпочел ехать на свою коронацию не в государственной карете, предусмотренной для этого случая, а в карете, сделанной для его матери королевы Елизаветы II на ее Бриллиантовый юбилей
„Боже, храни короля“ - пропела конгрегация. Это единственная строчка гимна Великобритании, которая меняется в зависимости от того, кто на престоле. Последние 70 лет правления королевы Елизаветы II страна пела „Боже, храни королеву“
На балкон вышли король и королева, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, а также принцесса Анна и принц Эдвард.
Принца Гарри нет, и это значит, что прямо в эти секунды британские таблоиды, которые следят за каждым шагом королевской семьи, переживают один из самых волнительных моментов этого года. Принц Гарри приехал на коронацию своего отца один, без Меган Маркл. Она осталась в Калифорнии, сославшись на то, что день коронации совпадает с днем рождения их сына принца Арчи
Расписание:
12:20 король Карл III и королева Камилла направятся от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства.
Процессия отправится от Букингемского дворца по Мэллу, затем через Арку Адмиралтейства до Трафальгарской площади, после чего повернет на улицу Уайтхолл, пройдет по ней до площади перед парламентом, повернет на улицу Броад-Санкчуари, по которой уже достигнет Большой западной двери Вестминстерского аббатства.
13:00 начало церемонии
Сама церемония будет сопровождаться музыкой, выбранной королем, а также 12 специально заказанными музыкальными композициями, в том числе и Эндрю Ллойду Уэбберу. В музыкальное сопровождение также включена традиционная музыка греческой православной церкви в память об отце короля, принце Филиппе, который происходил из королевской семьи Греции.
Внук короля, принц Джордж, будет одним из пажей, сопровождающих церемонию в Вестминстерском аббатстве. Пажами будут и внуки королевы-консорта Камиллы: Лола, Элайза, Гас, Луи и Фредди. Некоторые из них будут нести королевские регалии перед Карлом III. Большая часть этих предметов будет возложена на алтарь, откуда их будут брать по мере надобности.
Прежде всего король Карл будет представлен „народу“. Эта традиция восходит еще к англо-саксонским временам до нормандского завоевания.
Стоя рядом с 700-летним коронационным креслом, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби повернется к каждой стороне аббатства и провозгласит Карла „несомненным королем“, после чего попросит присутствующую публику отдать ему дань уважения и обещать верно ему служить.
Собравшиеся несколько раз прокричат: „Боже, храни короля!“, причем каждое приветствие будет сопровождаться звуком труб.
Кресло для коронации, также известное как Кресло святого Эдуарда или Кресло короля Эдуарда (это - разные люди, святой Эдуард - это Эдуард Исповедник, а король Эдуард - Эдуард I, заказавший его), считается старейшим предметом мебели в Великобритании, который до сих пор используется по своему первоначальному назначению. Всего на нем во время коронации восседали 26 монархов.
15:00 король и королева возвращаются к дворцу
Король и королева-консорт сойдут со своих тронов и, вероятно, войдут в часовню Святого Эдуарда, где Карл снимет корону Святого Эдуарда и наденет корону Британской Империи, после чего присоединится к процессии, покидающей аббатство под исполнение государственного гимна.
Затем король и королева-консорт вернутся в Букингемский дворец по тому же маршруту, по которому они в него прибыли. На этот раз они проедут в 260-летней Золотой государственной карете, которая использовалась при каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году.
Корона же Св. Эдуарда отправится обратно в Тауэр, где и будет пребывать вплоть до следующей коронации.
16:15 королевская семье поприветствует народ с балкона
Согласно официальным сообщениям, трое детей принца и принцессы Уэльских, принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта присоединятся к процессии и отправятся в Букингемский дворец в карете со своими родителями вслед за каретой короля и королевы.
Всего в день коронации будут задействованы около 4000 военнослужащих британских вооруженных сил. Министерство обороны назвало это крупнейшей военной церемониальной операцией, случающейся один раз в жизни поколения.
Со времени коронации Эдуарда VII в 1902 году в традицию вошло появление монарха с семьей на балконе Букингемского дворца. К Елизавете II, например, на балконе присоединились ее муж, мать, дети и сестра, а также другие члены королевской семьи. Оттуда они приветствовали собравшихся и наблюдали за пролетом сотен самолетов.
16:30 окончание церемонии