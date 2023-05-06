ГАЛЕРЕЯ | Коронация Карла III: последняя церемония была 70 лет назад!

Карл III увенчан короной Святого Эдуарда. Она изготовлена в 1661 году.

В Лондоне прошла церемония коронации Карла III и королевы-консорта Камиллы. Помазание монарха на престол состоялось в Вестминстерском аббатстве, где подобные церемонии проводятся последние 900 лет.

Первым британским монархом, получившим там корону, был Вильгельм Завоеватель, Карл стал сороковым.

Церемонию помазания на престол провел духовный лидер Англиканской церкви Архиепископ Кентерберийский.

В Лондон приглашены сотни иностранных лидеров. Не приглашены только представители России, Беларуси, Сирии, Ирана, Афганистана, Венесуэлы и Мьянмы.

Карл III предпочел ехать на свою коронацию не в государственной карете, предусмотренной для этого случая, а в карете, сделанной для его матери королевы Елизаветы II на ее Бриллиантовый юбилей

„Боже, храни короля“ - пропела конгрегация. Это единственная строчка гимна Великобритании, которая меняется в зависимости от того, кто на престоле. Последние 70 лет правления королевы Елизаветы II страна пела „Боже, храни королеву“

На балкон вышли король и королева, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, а также принцесса Анна и принц Эдвард.

Принца Гарри нет, и это значит, что прямо в эти секунды британские таблоиды, которые следят за каждым шагом королевской семьи, переживают один из самых волнительных моментов этого года. Принц Гарри приехал на коронацию своего отца один, без Меган Маркл. Она осталась в Калифорнии, сославшись на то, что день коронации совпадает с днем рождения их сына принца Арчи

Расписание:

12:20 король Карл III и королева Камилла направятся от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства.

Процессия отправится от Букингемского дворца по Мэллу, затем через Арку Адмиралтейства до Трафальгарской площади, после чего повернет на улицу Уайтхолл, пройдет по ней до площади перед парламентом, повернет на улицу Броад-Санкчуари, по которой уже достигнет Большой западной двери Вестминстерского аббатства.

13:00 начало церемонии