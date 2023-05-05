Новости Эстонии
05.05.2023, 16:15

Певкур: если бы у Пригожина в самом деле было всё плохо, он бы не использовал публичные каналы. Скорее это отчаяние

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Ханно Певкур
Ханно Певкур
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, заявление Евгения Пригожина о том, что наемники ЧВК Вагнера покинут Бахмут после 9 мая, скорее всего не стоит воспринимать всерьез.

Как уже сообщалось, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил, что из-за „снарядного голода“ его группировка 10 мая передаст свои позиции в Бахмуте Донецкой области подразделениям Минобороны РФ и выведет остатки ЧВК в тыловые лагеря

„Когда Пригожин что-то публично говорит, то это никак не влияет на решения Путина. Но решение Путина оказывает влияние на Пригожина“, - приводит слова Певкура Delfi.

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