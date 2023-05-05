05.05.2023, 16:15
Певкур: если бы у Пригожина в самом деле было всё плохо, он бы не использовал публичные каналы. Скорее это отчаяние(26)
ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA
По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, заявление Евгения Пригожина о том, что наемники ЧВК Вагнера покинут Бахмут после 9 мая, скорее всего не стоит воспринимать всерьез.
Как уже сообщалось, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил, что из-за „снарядного голода“ его группировка 10 мая передаст свои позиции в Бахмуте Донецкой области подразделениям Минобороны РФ и выведет остатки ЧВК в тыловые лагеря