Пригожин заявил, что наемники ЧВК Вагнера покинут Бахмут после 9 мая

„Я вывожу подразделения ЧВК „Вагнер“ из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель“, — заявил Пригожин в обращении, адресованном военному командованию, президенту и народу России. Обращение опубликовала пресс-служба бизнесмена.

„К 9 мая 2023 года мы должны были взять Бахмут, но зная об этом, с 1 мая околовоенные бюрократы практически отрезали нас от любых артиллерийских боеприпасов.

Наступательные ресурсы ЧВК Вагнера закончились еще в начале апреля, но мы наступаем, несмотря на то, что силы противника превосходят нас в пять раз… Из-за отсутствия боеприпасов наши потери растут в геометрической прогрессии с каждым днем.

Несмотря на это, совет командиров ЧВК Вагнера принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на Бахмут до 10 мая 2023 года, чтобы священный для россиян праздник — 9 мая, День Победы — встретить блеском русского оружия.

Официально обращаюсь к начальнику Генштаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу Россиии. Заявляю от имени бойцов ЧВК Вагнера, от имени командования, что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК Вагнера в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель“.

Ранее в ночь на 5 мая пресс-служба Пригожина распространила видео, на котором глава ЧВК Вагнера на фоне трупов наемников кричит матом на военное руководство РФ, требуя поставок боеприпасов.