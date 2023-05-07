„Ну что, может быть ко мне? Чайку попьем“. Таллиннский таксист рассказал об интересных подробностях работы

Расскажите немного о себе, пожалуйста. Когда и почему вы начали работать в такси?



Если коротко о себе, я инженер-строитель, 20 лет на стройке проработал. После окончания Таллиннского технического института (Таллиннского политехнического института - ТПИ) я работал на телевидении лет шесть. Сначала репортером, потом редактором. Когда закончилась советская власть, мне стало неинтересно, я ушел обратно в строительство. Я закончил строительный факультет, 20 лет занимался стройкой. Параллельно занимался яхтами. Написал 4 книги. Первая книга о телевидении, вторая книга книга „Вышка“ про учебу. Так получилось, что я проучился 3 года в Москве, в высшей школе КГБ, там про советскую власть. Третья - про стройку и политику. Четвертая „НЕСОВМЕСТИМОСТЬ“ о яхтах, путешествиях и местной богеме. Получилось так, что я вынужден был уйти из строительства по состоянию здоровья.



Когда стройка закончилась, стал вопрос, а чем заниматься, как зарабатывать на жизнь. Ребята, знакомые мне посоветовали заняться такси. Это было как раз время, когда у нас появился Uber в Эстонии. Вообще, все эти системы - Uber, Taxify, Bolt, т.е. современное такси - используют мобильные приложения. Работы была подходящая, потому что она, во-первых, располагала возможностью общения, получения какой-то информации, достаточно интересная. И потом это не обязывало по звонку уходить куда-то, по звонку приходить. Я мог распоряжаться своим временем, когда работать, когда в море ходить. С этого все началось.



Сейчас вы работаете уже в такси?



6-7 лет. Это интересно, во-первых, знаете для кого? Для тех, кто любит водить автомобиль, для тех, кто любит

